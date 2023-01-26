不想回婆家！她「懇求地基主」真有效 老公1小時走不了
春節期間全家團聚，不過部分人卻不想這麼早回去，就有位民眾為拖延回婆家的時間，花招百出，甚至在拜地基主時偷偷懇求，不知是否是聽到她的誠心，地基主竟真的「硬吃」近一個小時，文章發出後引起眾人爆笑：「地基主很給力！」。
編輯中心/綜合報導
原PO於臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文，表示自己為了拖延回婆家的時間，什麼方法都嘗試了，而今年則是在老公拜地基主時「搗亂」，像是當丈夫擲筊問地基主「吃飽了嗎？」，她會站在後方持續對地基主說「地基主您慢慢吃，我不趕時間，你不用管他，不夠我再幫您加飯加菜」，試圖延長拜拜時間。
心誠則靈，地基主似乎聽見原PO的心聲，真的擲了三次才擲到代表吃飽訊號的聖筊，期間花了將近要一個小時，原PO認為地基主肯定是為了達成她的願望，才刻意吃那麼多，「唉…地基主為了幫我應該也是吃的很撐……」，「地基主，新年快樂！換我上戰場了……」。
該則貼文引起網友一陣爆笑，留言打趣「有沒有感覺地基主比隊友還給力！」、「地基主很想幫妳，但是能力有限」、「下次請地基主帶親戚朋友回來無限續攤」、「應該問地基主，須要飯後甜點嗎？之後再問要喝何種咖啡？這樣時間可以再拖長些，也不用吃那麼多正餐」。（編輯：李惠婷）