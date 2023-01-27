一堆人砸3萬6買「整本刮刮樂」！彩券行曝結局 眾全哭了
過年期間許多人都會買刮刮樂試手氣，希望能刮出大獎，甚至有人會將整本刮刮樂一次買回家，增加中大獎的機會，不過就有彩券行員工出面直言，店裡每天都賣出20幾本刮刮樂，每個人都是充滿希望在買，開出後又帶著失望的表情離開，超現實的結局讓眾人搖頭嘆：「賺錢的是少之又少，買就註定輸。」
編輯中心/綜合報導
爆料公社管理員范果旺昨（26）日在「爆廢公社公開版」中貼文，他表示聽彩券行工作的朋友提到，這幾日陸續有人買整本2000元的彩券，一本要價3萬6000元，卻沒半個將本金贏回來，且每天賣20幾本，每個人一開始都是充滿希望，「開出後都帶著失望跟特X表情離開」。
貼文曝光後，網友紛紛留言，「我妹婿那時候給我妹錢想買整本刮，我說想清楚喔！後面買4張才中1000」、「賺錢的是少之又少，買就註定輸」、「朋友買一本3萬6，全部好像才中2萬6」、「我寧願買運彩XD」、「下午過去，剛好前面那個人買了一萬元，結果只中5000，倒賠5000」、「過年前刮了7張，只有2張中了2000與1000，其他全都0，就直接放棄今年不在刮了⋯每年約花2萬左右刮2000的」、「每年過年經過彩卷行，看到裡面一堆滿懷希望的分母就覺得好笑」。
也有人直言，「這個網紅烏鴉、JOEMAN、啟德機械董事長都證明過了，而且他們一次都買幾十本，但都血本無歸」、「YouTuber都實測好幾年了，都只有6成回本而已」、「我看一個網紅測試，他一次花100萬刮，中62萬多，虧本30幾萬」。（編輯：賴禹妡）