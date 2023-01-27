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超刺激！彩券行中獎500萬「直接領現金」　內行卻搖頭了

▲過年年假期間，幾乎每間彩券行都擠滿想買刮刮樂的人潮。（圖／記者張嘉哲攝）
▲過年年假期間，幾乎每間彩券行都擠滿想買刮刮樂的人潮。（圖／記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

過年年假期間，幾乎每間彩券行都擠滿想買刮刮樂的人潮，就有一名網友貼出家裡附近彩券行的公告，上頭居然寫刮中500萬以下，可以直接現場兌換現金，讓他驚呼「好刺激」，但貼文一出，也有人提出隱憂：「怕的是你敢在彩券行拿500萬現金走出去嗎？」 

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該名網友在PTT發文，他貼出某間彩券行門口的公告，上頭寫著「可兌換500萬內，均可在本店兌換，僅限本店售出之刮刮樂或彩券」，讓他驚呼：「有機會現場領那麼多錢，484有點刺激啊？」 

▲（圖／翻攝自PTT）
▲一名網友貼出家裡附近彩券行的公告，上頭居然寫刮中500萬以下，可以直接現場兌換現金，讓他驚呼「好刺激」。（圖／翻攝自PTT）
貼文曝光後，網友紛紛直言，「真的啊，之前就有小獎店內領」、「僅限本店售出，他要那張做廣告」、「這幾天收太多現金啊」、「500萬只是6hr的營業額而已⋯大驚小怪」、「我認識的彩券行真的都有保險箱不怕你領」、「大過年的，金流都很大，刮到100萬，很多店都肯換啦，可以當廣告欸」、「這怎麼感覺像是怕過年堆積太多現金在店內，乾脆給你各位直接兌獎的意思」、「後面有保險箱打開來，起碼有一千萬」。 

但也有網友搖頭喊，「彩券行又不怕放錢，怕的是你敢在彩券行拿500萬現金走出去嗎」、「中大獎領錢應該會請警察來護送回家吧」、「就算有我也不敢在店家換」、「如果中100萬，我敢店內換，500萬我不敢」。（編輯：賴禹妡） 

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