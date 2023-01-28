新竹老闆「10指截肢」續打拼！4屁孩路過冷嘲：怎沒餓死

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林老闆1月15日在臉書粉專吐露心聲「今天是很百感交集的一天…」，同時提到當天下午1點多有4名年輕人路過，其中一人大聲嘲諷：「每次經過都沒客人，他怎麼還沒餓死…」，另一個人接著說：「哎喲人家只是想要活下去！」一群人就在一陣大笑聲中遠去。
這狀況讓老闆相當難過，因為自己對於店內每件事情都親力親為，也悉心維護用餐環境、衛生清潔，即使沒有手指頭，仍舊盡力掃地、拖地及收桌擦桌，購買過的顧客也對餐點、服務態度相當滿意，「為什麼我的生意這麼差？」
正當老闆還沉浸低落的情緒中時，店裡來了一位熟面孔，是一位曾領過待用餐的客人，老闆一問才得知，對方是來捐待用餐，感謝他在困難時出手相助，「看見老闆的工作跟對待人的態度，我決定好好的找工作，現在已經有了工作領了第一次薪水，所以來謝謝老闆，而且要捐待用餐」。這件事也讓老闆再度轉念「看著他離去的背影，我心裡很高興。我不會受極少數人的負面影響，我為我自己而活！我為愛我的人而活！」
不少網友看完也紛紛大讚老闆「每個認真工作生活的人都值得被尊敬」、「謝謝老闆認真的生活，也把愛傳給需要的人」、「我有去買過幾次～真的好吃」、「老闆人很好，也很用心在經營，東西又好吃」。（編輯：潘毅）