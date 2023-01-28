壯男高鐵「動手掐阿姨」狂罵！真相令網氣炸：快廢博愛座
博愛座又再度引發爭議！昨（27）日有網友在高鐵上目睹，一位壯年男子對年紀稍長的阿姨爆粗口又動手，而起爭議的真相曝光後，讓多數網友大喊力挺阿姨，更忍不住氣炸大喊「快廢博愛座」。
編輯中心/綜合報導
一位網友在臉書《爆料公社》發出一段影片，事發地點在某班高鐵的自由座車廂內，有名年輕人正坐在博愛座上，而一位帶著眼鏡、帽子的壯年男上前質問「為什麼可以坐博愛座？」。此時另一位頭戴毛帽的阿姨則開口替年輕人抱不平「為什麼不能坐？」
沒想到壯男聞言，情緒立刻失控，先是用髒話辱罵阿姨，阿姨也不甘示弱繼續回嘴，沒想到壯男卻動手掐阿姨，還嗆「你死沒人送終」，阿姨則用腳用力反踹，此時車廂內其他乘客已看不下去，介入制止雙方，並認為壯男對長輩動手實在太扯，紛紛指責壯男，原po也表示自己有錄影，壯男還回嗆「你錄阿你錄阿」，婦人和其他民眾表示要叫警察，結果壯男「叫警察呀，去叫阿！」但隨後卻轉身逃離車廂。
誇張影片曝光後，立刻引爆譁然，多數網友力挺仗義執言的阿姨，並感慨「把博愛座取消算了，遇到有需要的人自動禮讓，每個位置都能是博愛座」、「給阿姨的挺身而出100個讚」、「博愛座根本就是道德綁架，早該廢了」、「壯男還有力氣打人應該是不需要博愛座」、「阿姨是好樣的，但自身安全還是要注意」。（編輯：潘毅）