買刮刮樂遭陌生人插隊！他忍住怒氣 結果「爽中3千萬」
近期台灣恰逢春節，許多民眾都會跑到彩券行試試手氣，也有不少中了大獎的網友發文分享喜悅。而在國外，也有一名幸運男子，買刮刮樂中了大獎3千萬，而其過程就像是冥冥之中注定般，因一件「爛事」反倒獲得好運。
編輯中心/綜合報導
據美國《紐約郵報》報導，一名家住佛羅里達州的男子史蒂芬（Stephen Munoz Espinoza），某天工作結束後，想買張刮刮樂試試手氣，沒想到在排彩券自動販賣機時，被一位粗魯的陌生路人插隊，由於工作整天、史蒂芬已經很疲累，因此他當下選擇收起怒氣，轉往櫃台直接購買，最後他花了50美元（約新台幣1500元），購入一張500X The Cash刮刮樂。
沒想到，被插隊的史蒂芬竟受了財神眷顧，買入的這張刮刮樂，竟中了二獎100萬美元。在1月26號時，史蒂芬也前往Florida Lottery總部領取獎金，他選擇一次全領回，最後扣稅後獲得82萬8000美元（約新台幣2500萬）。
而500X The Cash這張刮刮樂，是在2022年2月推出，大獎為2500萬美元，一共有2個，已經開出一張，而二獎就是100萬美元，共160個得獎機會，史蒂芬也成為百萬得主之一。史蒂芬回憶起刮開獎券時的情境「不敢相信這一切是真的」，後續他也將用這筆錢，替家人購置房產，改善生活。（編輯：潘毅）