近藤麻理惠認了「家很亂」！生3寶後放棄整理 網喊療癒
日本知名作家近藤麻理惠，著有暢銷書《怦然心動的人生整理魔法》，加上曾主持Netflix真人實境秀，讓近藤麻理惠「收納女王」的形象深入人心。不過近藤麻理惠近日接受《華盛頓郵報》專訪時，坦承自己在生了3個小孩後，「有點放棄整理」，為了享受在家陪伴小孩的時光，家裡變得很亂。收納女王不再收納引發網友熱議，許多人更高喊這是「年度最療癒新聞」。
編輯中心/綜合報導
綜合外媒報導，近藤麻理惠在2021年生下第3個小孩，成為3寶媽後生活也發生很大變化。近藤麻理惠透露自己過去總是盡力維持家中整潔，不負收納專家的美名，但是現在已經「有點放棄整理了」。
近藤麻理惠直言，成為3寶媽讓她發現生活不可能面面俱到，她現在意識到自己該將時間花在最正確的地方，而在人生的這個階段，陪伴孩子成長就是最重要且讓她最享受的事情，雖然如今家中變得很亂，但她也甘之如飴。
近藤麻理惠更表示，希望自己「坦承」家很亂可以幫助其他人，藉此放棄對完美主義的追求，重新想想自己生活中的優先順序，畢竟整理收納的真諦一直都是處理生活中的事物並加以排序，而陪伴孩子就是她目前認為的最優先事項。
收納女王的最新體悟掀起討論，許多網友紛紛在相關新聞底下留言回覆說，「療癒，斷捨離大師斷捨離斷捨離」、「笑死，我還沒變成近藤麻理惠，近藤麻理惠就先變成我」、「但我覺得她就算放棄整理，家肯定還是比大部分的人整齊」、「適當放過自己有時是必須的」、「因此更喜歡她了」、「真的是很棒的一個消息」。（編輯：倪浩軒）