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10天連假放完了！一看2月行事曆　他崩潰：寧可過年少放

▲此次農曆春節年假長達10天，為台灣「史上最長」之連假，而今（29）日則為假期最後一天，不少民眾都已經準備收假。（示意圖／Pexels）
▲此次農曆春節年假長達10天，為台灣「史上最長」之連假，而今（29）日則為假期最後一天，不少民眾都已經準備收假。（示意圖／Pexels）

編輯中心/綜合報導

此次農曆春節年假長達10天，為台灣「史上最長」連假，而今（29）日則為假期最後一天，不少民眾都已經準備收假。有網友一查看2月行事曆，忍不住哀嚎「開工第一週強度就這麼高」，而貼文曝光也引爆許多共鳴。

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一位網友在論壇PTT上發文提到，自己一看開工後的行事曆，發現第一個星期六（2/4日）就要補班，再加上自己是公司新人沒有特休能用，不禁哀嚎「開工第一週強度就這麼高，我寧可過年少放2天，也不要禮拜六補班。連續上六天，想到就覺得很累」。

▲跨完年放完元旦連假，網友熱議不只2023第一個週六就要補班，竟然2月更慘，有兩個禮拜必須要上6天班（見紅圈處）。（圖／翻攝自行政院人事行政總處官網)
▲今年2月有兩個禮拜必須要上6天班。（圖／翻攝自行政院人事行政總處官網)
而2月行事曆一翻開，會發現除了2月4日週六要上班之外，2月18日週六也需要補班，因為228連假多放了一天。因此相關貼文也引發各路網友共鳴「沒要出國放那麼多天根本沒比較爽」、「寧可少放年假也不要補+1，很不習慣連上6天」、「常常這種補班的就有同事用特休，然後我要代理」、「沒有人討厭放假，但為了放連假補班真的大可不必」。

但也有另一派人不認同「 第一次年假放這麼久很過癮啊，歐洲國家還有暑假3個禮拜的，不想補班就自己請假了」、「是第一次上六天嗎」、「相不相信，如果年假短一點，一定又會有人罵年假那麼短」。（編輯：潘毅）

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