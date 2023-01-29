10天連假放完了！一看2月行事曆 他崩潰：寧可過年少放
此次農曆春節年假長達10天，為台灣「史上最長」連假，而今（29）日則為假期最後一天，不少民眾都已經準備收假。有網友一查看2月行事曆，忍不住哀嚎「開工第一週強度就這麼高」，而貼文曝光也引爆許多共鳴。
編輯中心/綜合報導
一位網友在論壇PTT上發文提到，自己一看開工後的行事曆，發現第一個星期六（2/4日）就要補班，再加上自己是公司新人沒有特休能用，不禁哀嚎「開工第一週強度就這麼高，我寧可過年少放2天，也不要禮拜六補班。連續上六天，想到就覺得很累」。
而2月行事曆一翻開，會發現除了2月4日週六要上班之外，2月18日週六也需要補班，因為228連假多放了一天。因此相關貼文也引發各路網友共鳴「沒要出國放那麼多天根本沒比較爽」、「寧可少放年假也不要補+1，很不習慣連上6天」、「常常這種補班的就有同事用特休，然後我要代理」、「沒有人討厭放假，但為了放連假補班真的大可不必」。
但也有另一派人不認同「 第一次年假放這麼久很過癮啊，歐洲國家還有暑假3個禮拜的，不想補班就自己請假了」、「是第一次上六天嗎」、「相不相信，如果年假短一點，一定又會有人罵年假那麼短」。（編輯：潘毅）