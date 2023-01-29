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美國買車便宜！「豪車銷售比率」卻輸台灣　眾揪關鍵因素

▲有網友發現「美國車價比台灣便宜非常多，但豪車銷售比率卻比台灣低？」而疑問曝光後，隨即有許多人揪出關鍵因素。（示意圖／取自 pixabay ）
▲有網友發現「美國車價比台灣便宜非常多，但豪車銷售比率卻比台灣低？」而疑問曝光後，隨即有許多人揪出關鍵因素。（示意圖／取自 pixabay ）

編輯中心/綜合報導

近年來汽車價格不斷調整上漲，而在台灣又因為關稅、貨物稅等稅務問題，國產車和進口車的價格，同款車型對比其他國家，都可能貴上不少。不過就有網友發現「美國車價比台灣便宜非常多，但豪車銷售比率卻比台灣低？」而疑問曝光後，隨即有許多人揪出關鍵因素：後續成本有差。

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一位網友在論壇PTT上發文提到「美國車價比台灣便宜非常多，很多高級品牌車款售價比台灣便宜30-40%的相當多，但是美國的豪車銷量卻只佔總市場的15%，反觀台灣卻還有20%」。此現象也讓原PO不禁好奇「為什麼人均比台灣高，車價比台灣便宜的美國人，卻更加鍾愛於平價車？有什麼因素嗎？」

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▲不少網友認為，美國民眾多將轎車視為消耗品，再加上後續維修保養成本更高，因此不太會藉由豪車來彰顯身分。（示意圖／取自pixabay ）
貼文曝光，立刻引起討論，一派網友從實務面切入回答「美國人有經濟困難時，第一件事就是賣車，因為汽車保險供不起」、「因為修車很貴」、「車是消耗品啊，落地就打折只會越來越便宜」、「美國人工貴啊，豪華車你敢自己修？」、「別只看建議售價好嗎，美國買車有一堆費用，更別說保養維修保險都超貴，所以很多路上可以看到很多破車都沒修，看總成本的話，台灣還是便宜的」。

也有一些人認為，是生活觀念才會導致這種反差「台灣是開一個階級跟身分，美國人他們就只是把車當工具吧」、「美國有更多可以彰顯身份的東西」、「美國人車子5年就換，就是代步工具而已」、「台灣人崇尚名牌」、「美國地大，車很操啦，光是上個班開個2.3小時都很正常，所以不一定會追求高檔車」。（編輯：潘毅）

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