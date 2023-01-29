高鐵上想全家同坐！婦逼OL換位遭拒　放任3歲兒大鬧車廂

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但由於原PO就是因為想要坐靠窗位置，好不容易才購入這張車票，因此果斷拒絕，「會不想換的原因，是那是我凌晨守在網站搶票搶來的」。不料遭拒絕後，婦人反倒惱羞嗆聲「妳想坐的話給妳坐吧」，讓原PO滿臉問號「不是啊，那本來就是我的位子」。
沒想到後面這家人都上車後，孩子卻開始哭鬧「什麼爸爸不是坐這裡，那本來是我爸爸的位子」，甚至還狂瞪原PO。沒想到身為婦人還繼續加油添醋「沒辦法啊這個阿姨不跟我們換，之前有遇到好心的阿姨願意換座位給我們」。
原PO終於忍不住怒火，直接開口反擊「你如果想要一家三口坐在一起，為什麼不早點買票，可不可以管一下你的小孩，跟他說什麼好心的阿姨是什麼意思？」婦人卻絲毫不認為自己有錯「我只是問你一下而已，不知道你在生氣什麼，怎麼這麼沒水準罵別人的小孩…這裡很多媽媽，你沒有小孩才沒有同理心，他才3歲而已，只是小朋友要怎麼管？」
爭執的過程中婦人還打翻飲料，又把擦拭的衛生紙丟在座位上，甚至還驚動車上保全，還開口要求升等商務艙。最後，這名媽媽被人帶離現場，臨走前不斷咆哮，「妳是沒有小孩才這樣？可不可以有點同理心？怎麼可以罵別人的小孩」。對此，原PO也回嗆，「我到底罵你小朋友什麼了？我只是請妳管好他而已，我坐在我自己買的位子上到底哪裡不對？」
過程曝光後立刻引爆關注，不少網友紛紛搖頭「支持妳，讓想換位子，使用情緒勒索的人持續碰壁，讓投機心態慢慢消失」、「超討厭這種都認為每個人一定會跟她換的」、「換到商務艙只有雙人位，還不是一樣不能三個人坐在一起，到底是在高傲什麼好討厭⋯」；甚至還有高鐵員工的網友感慨表示「身為高鐵員工，每次賣票賣到剩下中間B位跟旅客告知時，旅客都很有自信的說：沒關係，我再去車上跟人家換，我心想誰會想換給你」。（編輯：潘毅）