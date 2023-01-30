不是極度乾燥！內行冬天改穿「這牌」 眾人揭3爆紅關鍵
近日受到寒流影響，一些厚重的外套以及保暖衣物仍然還不能送進衣櫥封存，而說到冬天禦寒神級外套，幾年前的「Superdry（極度乾燥）」肯定大家都有所耳聞，當時幾乎路上人手一件，但如今外套品牌發展越趨多元，路上包括「北臉外套（The North Face）」、「ONE BOY衝鋒衣」等等更是滿街跑。對此，就有網友討論「ONE BOY到底強在哪？」引起熱烈迴響。
編輯中心/綜合報導
一名網友在PTT貼文指出「我本來只是要搜尋迪卡儂厚外套而已，結果搜尋完之後臉書瘋狂跳出ONE BOY的廣告，真的是瘋狂，一天滑到十幾次真的不誇張，路上也真的有一堆人穿這牌的外套，ONE BOY真的有那麼好嗎？」
貼文一出，不少網友紛紛回應「走紅的速度跟當年極度乾燥一樣，不過真的便宜太多」、「路上真的滿多人穿的欸，上次經過櫃位還要排隊進去」、「去逛一下人家櫃位就知道了，客群超廣的，行銷太強了」、「對長輩來說，不會網購又有實體電話可以試穿，機能不錯又便宜，深得長輩的心，不紅都難」、「電視廣告、八點檔狂置入，客群超廣的」、「行銷真的有一套，東西也不賣貴，爆紅的有道理」。
綜合網友意見，不少人認為ONE BOY之所以能迅速竄紅崛起，其原因在於有「厲害的行銷策略」、「名人行銷加持」以及「產品具有便宜高CP的特性」，「韓星大咖都請來了，真的很猛」、「行銷做得好，銷量沒煩惱，ONE BOY的行銷真的無孔不入的，真的強」。（編輯：張嘉哲）