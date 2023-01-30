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天氣冷到手機跳「1通知」！過來人曝影響：在北海道遇過

▲有民眾起床後，發現手機跳出「1通知」，隨即有過來人透露：曾在北海道遇過。（圖／《爆廢公社二館》）
▲有民眾起床後，發現手機跳出「1通知」，隨即有過來人透露：曾在北海道遇過。（圖／《爆廢公社二館》）

編輯中心/綜合報導

今（30）日氣象局持續發布低溫特報，清晨輻射冷卻影響，臺灣各地及澎湖、金門、馬祖早晚天氣非常寒冷，易有10度以下氣溫發生。甚至有民眾起床後，發現手機跳出「1通知」，隨即有過來人透露曾在北海道遇過，並揭露其影響。

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一位網友在臉書《爆廢公社二館》上分享，今（30）日早上起床後，發現手機跳出一個通知「由於溫度過低，充電速度緩慢。待手機回溫後，將返回正常充電速度」，代表溫度低到已經讓手機都受影響。

▲現在已經進入智慧型手機的世代，「人手一機」就能處理好生活大小事，但也讓資安成為一大問題。（圖／翻攝Pexels）
▲手機碰到過低的氣溫，也會影響到充電效率，但該通知對於溫帶、寒帶國家用戶而言比較常見。（圖／翻攝Pexels）

這原PO也感慨「這氣溫體感像0度，猶如手機放在冰箱，電該如何充到滿？」隨後釣出過來人分享經驗談「其實充飽了也沒用，若溫度真的過低，電量會瞬間歸0…我在北海道玩遇到過」。

其他網友看完後，驚呼之餘也提供解決的點子「好酷，第一位遇到」、「台灣最近也冷到能跳出這種通知了嗎」、「打開手遊讓它熱起來試試看」、「後面貼暖暖包不知有沒有用」。

事實上，智慧型手機採用的鋰電池其實相當「怕冷」，一但溫度降低，就容易導致電池內化學活性降低，容易出現耗電量增快，甚至是自動關機等「冷當機」現象。若因為氣溫過低而導致手機自動關機時，最理想的方式是先讓手機恢復到正常溫度後，再開機使用，避免損害電池壽命。（編輯：潘毅）

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