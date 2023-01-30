西濱有黃色小鴨「瘋狂倒退嚕」！網曝是進口車 價格驚人
春節期間民眾於西濱公路上目擊一台造型奇特的「小車」，外觀採大面積亮黃及頂部淺藍的配色，遠看就像一隻黃色小鴨在路上倒退奔跑，靠近後則發現側面像一台潛水艇，引起網友討論，有人認為非常危險，有人則透露這車要價不斐。
編輯中心/綜合報導
原PO於TiKTok發布影片，說明大年初五走西濱公路往竹北市區方向時，看見一輛外型奇特的全覆式躺車，由後觀察就像看到一隻黃色小鴨正倒退疾馳，模樣相當吸睛、可愛，短短45秒影片便吸引5400多人按讚。
多數人看到該車都認為「超危險」、「躺著不知不覺睡著」、「哇！可愛但是太危險了」、「移動式神主牌」，而這台車似乎常常出沒在此路段「我也有看過」、「走西濱去淡水常常看到這台」、「超吸睛的，我也有看到這台」。
有內行網友透露，該台「全覆式自行車（Velomobile）」是國外原裝進口，車架高達一萬歐元（約新台幣30萬元）以上，因能躺著騎乘，故有「躺車」之稱。而該車造型雖奇特，但行車燈號標配完善，外殼也由碳纖維材質包覆，除了能保護安全，還能使氣流輕鬆拂過，減少風壓。
不過據台灣法令，這款全覆式自行車即使為人力踩踏，但因結構上為三輪非二輪，不被視為自行車，故在多數縣市地區都被禁止上路，僅能與三輪以上慢車款一同在特定觀光區域騎乘。（編輯：李惠婷）