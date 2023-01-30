鹿港鵪鶉場確診H5N1　今年禽流感已累計15起

動植物防疫檢疫局昨（29）日表示，家畜衛生試驗所通知，彰化縣鹿港鎮1鵪鶉場主動通報確診H5N1亞型高病原性禽流感，依標準作業程序，彰化縣動物防疫所執行10萬3125隻25週齡鵪鶉的撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作，112年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計15例，包含陸禽13場、鵝2場。
記者許若茵／台北報導
防檢局說明，此波全球H5N1亞型HPAI疫情十分嚴峻，我國候鳥路徑上游國家如韓國與日本111年10月起再次發生HPAI疫情，其中韓國從去年10月17日至昨已有63禽場確診H5N1亞型HPAI b分支，日本從10月28日至昨已有81禽場確診H5N1亞型HPAI，創日本禽場案例數新高。台灣目前處候鳥與野鳥來台度冬主要季節，透過候鳥遷徙將禽流感病毒傳入我國禽場風險仍高。
防檢局指出，近日受寒流影響，西部日夜溫差大，易造成禽隻緊迫，請養禽場業者應確保禽舍保溫與防鳥設施正常運作，並落實場區各項門禁管制，人員、車輛，含運禽車、運蛋車、化製車、飼料車等、運輸載具含運輸籠、蛋箱及蛋盤等及器具進出也應徹底消毒，以共同防範疫情發生及傳播。
防檢局呼籲，請業者每日自主觀察場內家禽健康狀況，提高警覺、立即通報、即時處置，以利控制及防範疫病傳播，未依規定通報者，依《動物傳染病防治條例》規定撲殺動物不予補償且另處新台幣5萬元以上100萬元以下罰鍰。