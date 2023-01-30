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賓士停車格內遭拖吊！警察「畫線曝原因」　兩派人吵翻了

▲有民眾目睹一輛賓士車，停在車格內卻遭拖吊，而靠近看出原因時，卻讓兩派用路人吵翻。（圖／《爆廢公社二館》）
▲有民眾目睹一輛賓士車，停在車格內卻遭拖吊，而靠近看出原因時，卻讓兩派用路人吵翻。（圖／《爆廢公社二館》）

編輯中心/綜合報導

台灣地狹人稠、寸土寸金，市區內的路邊停車格常常一位難求。今（30）日開工，就有民眾目睹一輛賓士車，停在車格內卻遭拖吊，而靠近一看地面的定位畫線得知原因後，卻讓兩派用路人吵翻天。

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一位民眾在臉書《爆廢公社二館》上分享，自己開工日就目睹有拖吊車及警察正在執行拖吊作業，不過他仔細一看，卻疑惑「這輛賓士明明停在車格裡面」，為何會被拖吊？

等到警察用蠟筆畫線定位完，車輛被拉離後，原PO也上前一看，才發現原來賓士前輪超出車格壓到了紅線，警察還畫出了前輪越線的範圍。不過原PO也認為「感覺是前一晚後車停太前面，前面賓士擠不進去，車主看到不知會不會很傻眼，真是第一次看到這樣拖法」。

▲賓士車前輪超出車格，因此遭到拖吊，但有一派用路人認為，可能與後車停太前面有關。（圖／《爆廢公社二館》）
▲賓士車前輪超出車格，因此遭到拖吊，但有一派用路人認為，可能與後車停太前面有關。（圖／《爆廢公社二館》）
貼文曝光後，卻意外引發兩派用路人大戰，一派人替車主抱不平「這怎麼看都是後車停太前面，這車主真的倒楣，罰單要繳停車費也要繳」、「上次也這樣被拖過」、「沒到這必要拖車，像這樣超出一點，也沒影響到前車」、「可能是有人檢舉吧！雖然違規車輛二個前輪在停車格外，但其前面是路燈桿，並非人行通道，也不會影交通，開張罰單就好了，實在沒有拖吊的必要」、「依法有據，但個人淺見，這違規實屬輕微，以現場製單舉發替代拖吊是否更加合適」。

但多數人支持秉公執法「大家都為了違法而出來說『公道話』，哈哈哈，難怪交通規則都是拿來參考的」、「我在幫忙補個常識，停逆向也會被吊喔」、「遊戲規則就訂在那邊，還有一堆人在那邊講什麼情、理、法的，一人一套標準天下不就大亂了」、「如果是後車停太前面導致的，建議停好車可以拍照或錄影存證，之後申訴」、「停車格停車最基本的就是四個輪子要在格內，最正確的是前後保桿左右後照鏡都要在格內，依法執行拖吊罷了」。（編輯：潘毅）

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