刮刮樂太多人中獎！網嗆「台彩打手」 中獎人現身回應了
每到春節時刻，台彩都會推出多款新款的刮刮樂以及加碼彩券的獎金，今年總共就加碼了9億獎金，其中包括刮刮樂「2000萬超級紅包」，頭獎也增加到7個2000萬元，百萬元更高達850個。然而也正因為如此，今年中獎的人又更多，不少人都在社群上分享喜悅，結果這些文章卻都被其他大量沒中獎的人痛批是「台彩打手」、「台彩業配」等等，讓這些中獎人不忍了說出真心話，也獲得許多人聲援，引起話題。
編輯中心/綜合報導
近日有網友在Dcard社群以及刮刮樂臉書社團當中，都有人提到發現過年期間，有不少人都刮到100萬的獎項，但仔細看卻發現在這些發文的帳號都是「剛剛才創立」，透露臉書上面也有各種許多奇怪中大獎的故事，沒想到Dcard上面也有一大堆，變成整個過年不間斷都有人一直在中大獎，被質疑這是「台彩打手」上網寫故事來促進買氣。
對此，在Dcard出現不少被嗆是「業配打手」的中獎人紛紛出現，表示「刮刮樂實際上就也是賭博行為，如果你們不是電視上那種公司老闆出來大撒幣博版面，真的不鼓勵各位花好幾千買刮刮樂，我中獎之後一張都沒加碼，也給朋友紅包叫對方不要再買了」、「其實100萬扣完稅79.6萬的確是大錢，但說真的把時間拉長其實這筆錢完全不大，以本人還沒當兵的年紀，沒什麼意外至少還有四十年要活，就當把自己未來四十年的錢每年先領兩萬出來而已」。
另外，也有不少網友認為「這是要葉什麼？機率就擺在那，看到那麼多人中大獎，你理應意識到自己中大獎的機率會降低，因而不去跟風投注，自己沒有明辨是非的能力就算了，還把這種炫耀的行為稱作業配，更加顯現出自己有多麼愚蠢」、「經營彩券要受主管機關的管制，獎項跟機率都是有受監督的，大獎機率本來就不高，期望值來算也都會賠錢居多，光用新創帳號當作台彩在騙的證據實在很薄弱，啊如果真的不相信就不要買就好了。都沒人發中獎文也會說在騙，有人發了中獎文也會說在騙，反正自己沒中就是他們在騙，這樣想法真的有點堪憂」。（編輯：張嘉哲）