「米粉麵+滷蛋」塞爆餐盒！佛心阿嬤只收35塊 全場讚嘆
社會上處處充滿著人情味！一位男網友昨（29）日出門幫家人一起買午餐，到了攤位時因為太晚到了，所以主餐點米粉麵剩下不足一份，沒想到身為攤位老闆的阿嬤竟佛心多加滷蛋，還附贈1碗羹湯，還只收取米粉麵的35元，更暖心喊「這樣吃才會飽」，遭遇也讓許多網友直呼羨慕。
編輯中心/綜合報導
一位男子在臉書《爆廢公社》上分享，中午出門幫媽媽買米粉麵，結果到攤位時，阿嬤變便開口你太晚了啦，只剩一點麵了」。原PO立刻回應「那剩下的我全帶啊！」而店員夾到一半時有些為難地說，剩下的裝不到一盒，原PO不在意，讓店員直接照算一份的錢就好。
此時人在一旁的阿嬤聽見後，立刻走向膳台多夾一顆滷蛋放進餐盒，直接把餐盒塞到差點包不起來，原PO本想婉謝「這樣不好意思啦！」但阿嬤則堅持「不會啦！這樣吃才會飽啦！」
隨後原PO付完這份米粉麵的35元要離開時，又被手上拿著湯瓢和紙碗的阿嬤突然叫住，對方開口「我知道你是要帶回去給你媽的，再送你一碗羹啦！」最終原PO僅花35元，就獲得米粉麵、滷蛋還有一碗羹湯。
暖心的經歷後，吸引3千多名網友大讚「賣麵的阿嬤人真好，做生意真實在」、「這就是鄉土情...好滋味~」、「是很溫馨的感覺」、「佛心的阿嬤店家」、「有一種餓是阿嬤怕你們全家沒吃飽」。（編輯：潘毅）