18歲女高中生與老師閃婚！禁忌師生戀超艱辛 兩人下場曝
日本一名25歲家庭主婦透露，自己高中時與學校男老師墜入情網，當時一心想與對方在一起，於是畢業後沒上大學，18歲便立刻與對方結為夫妻，過程有諸多阻礙，家人就像電影演的一般不理解，雖她最終如願與老師成婚，可如今回顧，卻發現這一步讓自己墮入萬丈深淵。
編輯中心/綜合報導
據日媒《FORZA STYL》報導，該女子在18歲時和老師結婚，並於婚後第四年誕下孩子，當時她過往的同學都忙於就業，生活重心與身為全職家庭主婦的她截然不同，雖育兒及家庭生活很快樂，可內心還是孤單寂寞。
該女子表示當初談婚論嫁時非常艱辛，雙方家長都堅決反對這場戀情，兩人最後因此與家人決裂，又因為丈夫的老師身分，她婚前不敢將兩人交往的事透露給朋友，不知不覺便慢慢疏遠，婚後老公返回職場，她便面臨到沒有朋友也沒有家人的窘境。且兩人婚前同居時，她的父母曾到此處想強行帶走女兒，當時動靜頗大，故街坊鄰居皆知道他們的「禁忌戀情」，所以也沒有其他來往。
這樣的狀況到孩子出生後才有所緩解，雙方家長的態度轉為柔軟，不過婆家始終只將該女認定是「生下孫子的人」。丈夫則因為與自己的學生結婚，在職場上被貼上「會對學生出手的糟糕老師」標籤，升遷之路因此斷絕。（編輯：李惠婷）