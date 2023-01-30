他「過年10天花6萬」存款大失血！苦主認了：6位數算基本
本次農曆春節10天假期宣告結束，多數上班族也在今（30）日正式迎來開工。就有網友分享，每次過年期間自己「荷包大失血」，忍不住發文抒發心情，卻意外引出許多苦主認栽「花5位數是基本」。
編輯中心/綜合報導
原PO在論壇PTT上發文提到，很多人都喜歡過年熱鬧的氛圍，但自己卻有不同感受，因為「每次過年我的辛苦錢都會噴掉，今年就噴掉6萬元，這樣算正常嗎？雖然（親戚）關係更緊密了，流程到位了，可是我的存款大失血，大家真的喜歡過年嗎？」
貼文曝光後，立刻出現不少苦主贊同喊「紅包至少都包了5萬」、「光紅包就包了四萬出去，其他過年期間出遊，購物家庭開支全部算起來也差不多兩萬多，跟你差不多」、「大家都差不多，年夜飯紅包錢智商樂透稅，過年噴6位數算基本」、「過年直接花了10幾萬 ，不敢算」、「發紅包加上買了一堆、消費， 一個月後戶頭更有感算」、「光是回老家跟娘家再返家的高鐵、台鐵車票錢就接近1萬，但不想在這種日子塞高速高路上，寧願拿錢換時間」。
還有些鄉民分享更為驚人的荷包失血數字「飯店除夕帳單快兩萬加上其他紅包噴約12萬」、「大概噴了30多萬」、「剛剛洗澡的時候，才在算今年過年包了多少紅包，17萬2400，光安太座就128000了」、「我紅包就7萬7出去 ，加當月開銷要13至14萬，還0年終」。（編輯：潘毅）