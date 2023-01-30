刮刮樂爽中100萬！他當場嗨爆做1事 下秒「錢包全空了」
過年年假期間，刮刮樂的買氣超旺，許多人都擠在彩券行內想試試手氣，也傳出不少人中獎的好消息，對此就有一名網友分享，他購買了1000元的「1,200萬大吉利」刮刮樂，居然幸運中到100萬大獎，他在興奮之餘也打開錢包，把裡頭的現金分給現場見證的顧客，更直接認彩券行老闆娘當乾媽，貼文一出瞬間引起熱議。
編輯中心/綜合報導
該名網友在Dcard中發文，他以「我真的中100萬了」為題，表示從小就做過無數次中大獎的白日夢，沒想到竟真的發生在身上，他買了刮刮樂後，發現幸運號碼對中的獎金竟高於4位數，「腦袋直接一片空白，還是朋友幫我從個、十、百、千、萬算上去，當發現是一百萬時，直接跟朋友抱在一起」。
從原PO曬出的照片中可見，他購買的刮刮樂款式為價位1000元的「1,200萬大吉利」，他透露在發現自己中獎後，當場就掏光錢包裡的所有錢分給在場其他顧客，也直接認熱情又好客的老闆娘當乾媽，最後興奮直呼：「這一切都太不真實了，做夢都會笑原來是真的⋯」
貼文曝光後，網友紛紛留言，「羨慕～恭喜」、「恭喜，順便Ccccccc」、「哪一間彩卷行啊？我能跟風去買嗎」、「我們家前年去屏東拜拜在旁邊的彩券行也中了10萬，我們以為要去銀行領，結果櫃檯直接點鈔機點起來，旁邊超多人圍觀」。
另外，也有網友好這問「請問是刮了多少張才中的呀」，對此原PO回應，「我是每刮完一張就再買一張的，過程中有中也有沒中的，但中的金額最多大概才一千五，在刮中100萬前我虧一萬七千，所以大概刮了三十幾張」。（編輯：賴禹妡）