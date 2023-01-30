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搶佔全台300萬素食人口市場　蔬食吃到飽天母開幕

▲蔬食吃到飽品牌果然匯今（30）日宣布位於大葉髙島屋百貨的6號店「天母店」正式營運。（圖／業者提供）
▲蔬食吃到飽品牌果然匯今（30）日宣布位於大葉髙島屋百貨的6號店「天母店」正式營運。（圖／業者提供）

記者黃仁杰／台北報導

根據《世界素食人口報告》指出，台灣素食人口突破300萬人，占總人口13%、高居世界第二，而不同於過往刻板印象中的宗教素，以愛健康、愛地球、愛動物的蔬食飲食，更成為許多追求自由彈性飲食的年輕人的食尚潮流。蔬食吃到飽品牌果然匯今（30）日也宣布位於大葉髙島屋百貨的6號店「天母店」正式營運，未來該集團更有4品牌同時進駐。

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果然匯嚴選在地當季新鮮食材、料理遵照食安守則，多國豐盛料理，讓果然匯在台灣蔬食巿場占有一席之地。瑞兔迎新春，饗賓餐旅開春首發—旗下最高人氣蔬食吃到飽「果然匯 蔬食宴」6號店「天母店」，29下於大葉髙島屋百貨正式開幕，為歡慶開幕，主廚團隊特以被譽為生命之果的無花果、高營養價值的草菇，精心研發全素揚物料理「海花草菇天婦羅」、「無花果天婦羅」，天母店限定品嚐。

饗賓餐旅總經理陳毅航表示，大葉髙島屋是天母商圈的百貨元祖，饗賓看好天母地區的消費力，此次以四個品牌聯手進駐同一商場，開春先由果然匯第6號店打頭陣，開飯川食堂、饗泰多、旭集緊接陸續開幕營運，四個品牌一起為天母地區的朋友們提供多元且更高價值更優質的用餐體驗。

▲全素揚物料理「海花草菇天婦羅」、「無花果天婦羅」，天母店限定品嚐。（圖／業者提供）
▲全素揚物料理「海花草菇天婦羅」、「無花果天婦羅」，天母店限定品嚐。（圖／業者提供）
果然匯天母店占地243坪，共260個座位，結合都會、藝術與植栽的三大室裝風格延續自「果然匯竹北店」時尚新店型。特色餐區如「蔬活沙拉食驗室」，俐落結合繽紛蔬果與實驗室概念，強化機能健康訴求，導入更多樣化選擇，包含堅果種籽、高蛋白鷹嘴豆、天貝等熱門食材，並以義大利橄欖油、義大利葡萄醋與在地蔬果為基底，變化調製特色風味醬汁如番茄梅汁油醋醬，全素藜麥北非小米沙拉、綠藤生機有機芽菜等都十分值得一嘗。

而與知名泰菜私廚合作研發，將泰菜鮮明風味轉化以蔬果食材表現的「亞洲麵食區」，現點現做泰式湯麵與拌麵，搭配自選醬料區，對味又滿足。其中，全素綠咖哩蕈菇米線、植物五辛素的泰式酸辣清湯河粉，讓人一秒到泰國。

秉持日式職人精神，不使用素料加工品，從食材挑選處理到配料調製點綴，繁複細膩，每一貫壽司都是用心現作的「和風職人壽司」，堪稱餐台補餐王，奶素南瓜乳酪軍艦壽司、蛋素辛豆乳甜椒握壽司，是視覺與味覺多重享受的人氣料理。

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