搶佔全台300萬素食人口市場　蔬食吃到飽天母開幕

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饗賓餐旅總經理陳毅航表示，大葉髙島屋是天母商圈的百貨元祖，饗賓看好天母地區的消費力，此次以四個品牌聯手進駐同一商場，開春先由果然匯第6號店打頭陣，開飯川食堂、饗泰多、旭集緊接陸續開幕營運，四個品牌一起為天母地區的朋友們提供多元且更高價值更優質的用餐體驗。
果然匯天母店占地243坪，共260個座位，結合都會、藝術與植栽的三大室裝風格延續自「果然匯竹北店」時尚新店型。特色餐區如「蔬活沙拉食驗室」，俐落結合繽紛蔬果與實驗室概念，強化機能健康訴求，導入更多樣化選擇，包含堅果種籽、高蛋白鷹嘴豆、天貝等熱門食材，並以義大利橄欖油、義大利葡萄醋與在地蔬果為基底，變化調製特色風味醬汁如番茄梅汁油醋醬，全素藜麥北非小米沙拉、綠藤生機有機芽菜等都十分值得一嘗。
而與知名泰菜私廚合作研發，將泰菜鮮明風味轉化以蔬果食材表現的「亞洲麵食區」，現點現做泰式湯麵與拌麵，搭配自選醬料區，對味又滿足。其中，全素綠咖哩蕈菇米線、植物五辛素的泰式酸辣清湯河粉，讓人一秒到泰國。
秉持日式職人精神，不使用素料加工品，從食材挑選處理到配料調製點綴，繁複細膩，每一貫壽司都是用心現作的「和風職人壽司」，堪稱餐台補餐王，奶素南瓜乳酪軍艦壽司、蛋素辛豆乳甜椒握壽司，是視覺與味覺多重享受的人氣料理。