迴轉壽司「貝肉狂抖動」恐怖畫面曝！網嚇傻：新鮮過頭了
迴轉壽司因料理多樣性及用餐自由度高，受到許多顧客的喜愛，不過日本就有一名網友在推特分享，他到迴轉壽司店用餐時，竟發現壽司上頭的貝類似乎新鮮過頭了，竟如同還活著一般正在蠕動，影片曝光後立即掀起熱議，不少人嚇喊：「天啊！起雞皮疙瘩了！」
編輯中心/綜合報導
日本一名推特主「@mg2b5」發文，只見影片中他正在迴轉壽司店用餐，而桌上有一盤貝類握壽司，不過本應該是生食靜止狀態的貝類，竟突然開始抽動，同桌人見狀便用筷子戳了戳試探，而貝類卻是如同醒過來般，抖動幅度越來越大，最後甚至整片翹起，一直到影片結束前都是維持這個狀態，原PO也嚇壞直呼：「在迴轉壽司遇到悲劇。」
影片曝光後，網友紛紛驚恐留言，「這太新鮮了吧」、「有人可以告訴我這是怎麼回事嗎」、「這樣誰吃得下去啊」、「天啊！起雞皮疙瘩了」、「我看過這部電影，別被牠觸手碰到！」、「海洋生物終於要統治地球了」。
不過，也有網友分享過去連鎖迴轉壽司品牌「壽司郎」的官方解釋，原來貝類在從外殼取出後，部分組織仍有生命力，尤其是碰到醬油時，受到刺激就會開始收縮，就像是不斷蠕動的樣子，這也代表著食材的新鮮度。（編輯：賴禹妡）