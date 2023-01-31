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男生捐精爽賺8千！「五大條件」曝光　1狀況可再捐第2次

▲「捐精」其實是生殖醫學中心的服務項目之一，捐獻者除了做好事，又能領取一筆最高8000元的營養金。（示意圖／取自Pxhere）
▲「捐精」其實是生殖醫學中心的服務項目之一，捐獻者除了做好事，又能領取一筆最高8000元的營養金。（示意圖／取自Pxhere）

編輯中心/綜合報導

廣大男性們聽說過捐精能拿營養金8000元嗎？「捐精」其實是生殖醫學中心的服務項目之一，捐獻者除了做好事，又能領取一筆最高8000元的營養金，只不過也並不是人人都能夠捐精的喔！台北醫學大學附設醫院泌尿科主治醫師戴定恩就整理出懶人包，透露捐精五大符合條件，提供給廣大男性參考！

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戴定恩表示，捐精者的條件要求，因為希望是健康的精子，會對捐精者年齡、身高、健康狀況、遺傳疾病等有篩檢，各家條件可能會略有不同，基本上大致會是：

一、年齡介於20~50歲之間

二、沒有傳染性疾病 (例如：梅毒、淋病、愛滋病、B型肝炎、C型肝炎、披衣菌威染等)

三、沒有遺傳性疾病 (例如：染色體異常、癲癇、血友病、地中海型貧血、糖尿病、色盲等)

四、有些也會對身高、學歷有要求

五、為了避免血統混亂，法規規定一生只能捐一次（例外是10年後精液無人使用銷毀，就可以再捐一次）

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▲台北醫學大學附設醫院泌尿科主治醫師戴定恩就整理出捐精懶人包。（圖/戴定恩臉書）
戴定恩提到，捐精流程一般生殖中心可以直接電話或上網登記，取精後會進行精液檢測，並送給行政院衛生署審核，6個月後會再進行抽血檢測，以避免愛滋病潛伏期，雖然法規規定捐精必須無償，不過因為會耗費捐贈者的時間，還要接受種種檢查，通過上述任務，就能拿到俗稱的營養金8000元。（編輯：張嘉哲）


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