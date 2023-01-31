男生捐精爽賺8千！「五大條件」曝光 1狀況可再捐第2次
廣大男性們聽說過捐精能拿營養金8000元嗎？「捐精」其實是生殖醫學中心的服務項目之一，捐獻者除了做好事，又能領取一筆最高8000元的營養金，只不過也並不是人人都能夠捐精的喔！台北醫學大學附設醫院泌尿科主治醫師戴定恩就整理出懶人包，透露捐精五大符合條件，提供給廣大男性參考！
編輯中心/綜合報導
戴定恩表示，捐精者的條件要求，因為希望是健康的精子，會對捐精者年齡、身高、健康狀況、遺傳疾病等有篩檢，各家條件可能會略有不同，基本上大致會是：
一、年齡介於20~50歲之間
二、沒有傳染性疾病 (例如：梅毒、淋病、愛滋病、B型肝炎、C型肝炎、披衣菌威染等)
三、沒有遺傳性疾病 (例如：染色體異常、癲癇、血友病、地中海型貧血、糖尿病、色盲等)
四、有些也會對身高、學歷有要求
五、為了避免血統混亂，法規規定一生只能捐一次（例外是10年後精液無人使用銷毀，就可以再捐一次）
戴定恩提到，捐精流程一般生殖中心可以直接電話或上網登記，取精後會進行精液檢測，並送給行政院衛生署審核，6個月後會再進行抽血檢測，以避免愛滋病潛伏期，雖然法規規定捐精必須無償，不過因為會耗費捐贈者的時間，還要接受種種檢查，通過上述任務，就能拿到俗稱的營養金8000元。（編輯：張嘉哲）