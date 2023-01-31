刮刮樂爽中200萬+賓士！6同學嗨爆狂吼 慶祝影片網瘋傳
台彩春節限定刮刮樂「2000萬超級紅包」每年都超夯，其中目前僅傳出頭獎2000萬送出一位，而二獎已經200萬加上賓士車一台也已經送出四位。然而日前開工第一天，就傳出有新北市彩券行，6位同學集資一起買刮刮樂，結果竟然幸運刮出200萬加上賓士，現場慶祝影片也流傳在網路上，甚至當時吵到被鄰居報警，以為是有人在鬧事，一問之下才知道有人中了大獎。
編輯中心/綜合報導
據了解，這張中獎的刮刮樂落在新北樹林的「采億彩券行」，得獎人是彩券行老闆娘的女兒國小同學，年約25歲，因每年過年時幾位同學都會到她家彩券行拜年，並且要一起去聚餐吃飯，結果今年卻發現同學們姍姍來遲，才知道負責開車載大家前來的同學車子拋錨，大家要改坐計程車過來。
當時幾位同學到彩券行時已經深夜，一時興起集資買了一整本「2000萬超級紅包」，沒想到刮到一半，前面彩券兌獎掃描條碼，電腦響起「不同的音效」，全部人聽到嚇傻，趕緊把彩券刮乾淨，果然真的看到一輛車的圖案，確定自己真的幸運中了大獎，幾位同學友人在彩券行內大肆慶祝，一邊高喊「200萬！200萬！」場面很是熱鬧。
不過由於當時夜已深，附近鄰居還以為有人大鬧彩券行還因此報警，驚動警方到場關心，直到確定是因為有百萬得主誕生才離去，幾位同學表示，賓士休旅車應該會轉賣，賣掉的300多萬元再和6位同學平分。而根據目前台彩統計，2000萬超級紅包獎項目前還有6個2000萬、6個200萬+賓士休旅車、653個百萬獎項都還沒刮出，也許下個幸運兒就是你也說不定。（編輯：張嘉哲）
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