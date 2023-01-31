機車蓋「詭異車頂」幹嘛？眾愣：特別訂製過 內行揭用途
台灣素有「機車王國」的稱號，機車種類不僅繁多，配件更是五花八門，其功用有時令人意想不到，過去有討論過機車的座椅與車頭中間卡著一根棍子，被稱作是「強化車台桿」用途掀起過討論。而近日，就又有網友發現路邊有兩台機車自己加裝超詭異的木板車頂，好奇這樣有何用處，貼文引起熱議。
編輯中心/綜合報導
一名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼文表示「看不懂，這有何作用？」只見貼出的照片，路邊停放兩輛機車，其座墊上都放著一塊長木版，有趣的是，木板的上方還特別挖出一個凹槽，讓木板可以剛好卡在機車後照鏡上面固定，顯然是特別訂製的，不是隨便拿個木板蓋在上面，讓人好奇這用途為何。
貼文一出，網友紛紛回應「防鳥屎跟防貓抓破椅墊吧，我家也有蓋」、「防雨、防鳥屎、防貓抓破椅墊都有，多用途的」、「防止椅墊直接日曬裂開」、「看旁邊建築就知道是防貓抓破椅墊吧，還有防雨防日曬都可以」、「防止塑料老化、椅墊破裂、鳥類排泄物，真的多功能」。
綜合網友意見，多數人表示這樣的設計機車無法外出，一定是回家才蓋上，成為多功能的用途，有遮陽板（以免日曬騎車時燙屁股、日曬過久機車椅墊破裂）、防雨、防鳥類排泄物以及防貓抓破椅墊等等功能。（編輯：張嘉哲）