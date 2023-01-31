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6台人赴日拉麵輪流吃被店員嗆！在地人揭關鍵：規矩嚴格

▲日前有台灣旅客前往日本旅遊，到福岡知名拉麵店用餐，結果6位大人僅點了3碗拉麵「輪流吃」，遭店家制止後跑去Google刷一星負評，消息引發各界議論。（圖／示意圖／翻攝pixabay）
▲日前有台灣旅客前往日本旅遊，到福岡知名拉麵店用餐，結果6位大人僅點了3碗拉麵「輪流吃」，遭店家制止後跑去Google刷一星負評，消息引發各界議論。（圖／示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

日前有台灣旅客前往日本旅遊，到福岡知名拉麵店用餐，結果6位大人僅點了3碗拉麵「輪流吃」，遭店家制止後跑去Google刷一星負評，消息引發各界議論。對此，身為福岡人的作家「日本人的歐吉桑」則表示，能理解外界對福岡拉麵店的態度有很大不滿，但同時也不希望「以負評」來報復，同時也分享想去當地吃拉麵店可以注意的5件事。

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已經常長住台灣9年「日本人的歐吉桑」本身就是福岡人，因此針對本次事件，也有更為深刻的體悟，他認為，台灣拉麵店大多是服務業，通常是「客人至上」，客人對店家服務的品質期待較高，但「福岡身為日本拉麵聖地，不少一經營就幾10年且不倒的拉麵名店，老闆通常固執、有個性，他們很相信自己的拉麵，規矩也比較嚴格。」

▲台人赴日吃拉麵，因點餐等規定狂刷一星負評。（圖／翻攝googlemap）
▲台人赴日吃拉麵，因點餐等規定狂刷一星負評。（圖／翻攝googlemap）
「日本人的歐吉桑」又補充道，在日本多數人對於拉麵店的規矩不會抱怨，這現象尤其在福岡縣更是明顯，因為在當地，拉麵店不算是服務業，而是「職人」的世界，所以很少會有人期待店家服務，只會著重在拉麵好吃與否。「如果客人態度不好，或老闆不喜歡客人，客人不一定能吃到拉麵，甚至有些拉麵店老闆很兇，會直接下逐客令，這些在當地都不是稀奇的事。」更何況「點一碗拉麵共享」，這無論在日本何處的拉麵店，都是會被老闆討厭之行為，再加上事發店家「博多大砲拉麵」又是間小型店面，吧台僅9個座位，所以歐吉桑認為「老闆、店員會有那種反應很正常」。

▲長居台灣的作家「日本人的歐吉桑」是福岡人，因此對當地拉麵文化有深刻的體悟。（圖／「日本人的歐吉桑」臉書）
▲長居台灣的作家「日本人的歐吉桑」是福岡人，因此對當地拉麵文化有深刻的體悟。（圖／「日本人的歐吉桑」臉書）
最後「日本人的歐吉桑」表示，身為福岡人，可以理解遊客為何對福岡拉麵店的態度有很大不滿，因為有些店的老闆真的很兇，但不希望用Google負評的方式來報復，因為這無法解決根本問題，拉麵店老闆也不會因此改善服務跟態度，只會更討厭外國客人，因此他也分享想去當地吃拉麵店可以注意的5件事：

1.不要期待老闆的服務

2.必須接受老闆的個性

3.就算不喜歡上述兩者，也不要留負評（真的很想抱怨，可以私訊他（指「日本人的歐吉桑」）就好）

4.可以期待福岡的拉麵，因為真的很好吃

5.吃完不要去夜店，因為福岡拉麵味道很重，可能會被女生討厭

貼文曝光後立刻引起熱議，不少台灣網友則認為「一樣的事情在台灣也不是常態，只是台灣店家不會去管，也不知道怎麼阻止」、「台灣人真的被『服務精神』寵壞了」、「支持店家～也謝謝說明不同地方的文化差異」、「真的，我是去吃好吃拉麵的，而不是去欣賞員工的服務，好吃就好，其他隨意」。（編輯：潘毅）


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