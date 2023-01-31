拆屋撿到「已故奶奶」整包黃金！工人秒歸還　回家中樂透

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抵達案場幾人開始動工，卻突然聽到某間房間內有東西掉落的聲音，原PO好奇進入一看，才發現是「一大包金子」。他也坦言當下很心動，「但是小弟我窮還是有志氣的，我就把東西拿去給樓下的案主」，才得知這包金飾是已故的屋主老奶奶遺留的。
家人睹物思人，開始分享老奶奶的一生際遇「奶奶年輕時是童養媳，過得很辛苦！老公又不爭氣到處偷吃又拋棄妻小，一個人做3份工作養4個孩子」，而4個孩子其中一位不知是否受到遺傳，像爸爸一樣對老奶奶很不孝又敗家，最後家產都被拜光剩下這間老房子。
原PO感嘆道，如今老奶奶已故，剩下孫女回來幫忙處理後事，在他歸還前孫女都不知道奶奶藏有這包黃金，「我想說應該沒什麼鳥事，就跟朋友一起拜拜，香剛插下而已，就看到老奶奶跟我點頭道謝，我也點頭一下。」
離開現場後，原PO順便在返家途中找了間彩卷行，對了一下昨日買的大樂透，結果幸運「中了1千元」，這份因善心換來的小確幸，讓他開心表示「剛好可以換機油順便買咖啡跟幾樣小菜去祭拜我老爸。」
不少網友看完也紛紛大讚「老奶奶找到可以信任的人，可以把金子交出去給她的後代了，做了大善事」、「謝謝您，金子會在這時候掉下來應該也是老奶奶做的，感謝您拾金不昧給了她的子孫」、「心只要是正道，過世的人也會護佑感謝」。（編輯：潘毅）