2000元刮刮樂頭獎只開1個？網瘋傳陰謀論 彩券行揭真相
台彩每年春節都會推出限定款「2000萬超級紅包」的刮刮樂，常常吸引大批民眾購買、集資整本整本的刮，希望能夠刮到大獎。然而截至目前為止，2000萬的超級紅包頭獎消息，僅傳出開出一個2000萬元，讓不少網友熱烈討論「很多地方都買不到2000元刮刮樂了，但怎麼大獎都沒開出？」貼文引起熱議。對此，彩券行業者也針對這樣的現象做出解析。
編輯中心/綜合報導
一名網友在臉書社團「我愛刮刮樂～刮卡作公益」貼文指出「截至目前為止，2000萬超級紅包已刮出1個2000萬元、2個「200萬元+賓士休旅車」、194個100萬元，換句話說，還有6個2000萬頭獎、8個「200萬元+賓士休旅車」、656個100萬大獎，全部都還沒有送出，但是好多地方都已經買不到2000的刮刮樂了啊？」
貼文一出，網友紛紛回應「好多地方已經買不到2000元刮刮樂，怎麼會那麼多大獎沒刮出來，會不會是少印了」、「我每年都懷疑只有一個頭獎，沒有一年刮滿的」、「我還以為100萬都沒了勒，過年期間中一票」、「我是覺得也沒有850個一百萬那麼多啦」、「我家附近是都搶光了啦，可能大獎都在流動攤販手上吧」、「南部兩千還蠻多的，八百五十萬張沒那麼會賣啦」。
而《NOWnews》記者也實際到信義區兩間彩券行查看，老闆皆表示店內2000元超級紅包已經在過年期間銷售一空，對於不少人質疑2000元刮刮樂已經賣出不少，大獎卻還這麼多未開出有造假疑慮，彩券行表示，其實有在刮刮樂的民眾都會知道，往年公佈出來的數據就差不多是這樣，幾種可能是「有人買回家還沒刮開」；最有可能就是第二種，「刮開中獎」但低調想等一陣子再自己去銀行兌獎，到時候數字也不會曝光在媒體、社群上；最後就是自己中獎不自知或者還在少數彩券行中尚未售出。
而根據目前統計，2000萬超級紅包目前頭獎僅開出一個，在宜蘭市城隍廟複印的建明鐘錶眼鏡行投注站刮出；而目前「200萬元+賓士休旅車」也在日前增加到刮出四個，653個百萬獎項都還沒刮出，開工日不少人也都還在試手氣，盼財神爺能來敲門坐坐。（編輯：張嘉哲）
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