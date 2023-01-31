過年市場生魚片「一盤150」客嗆貴！眾見份量照不捨老闆
生魚片能品嘗到魚肉最原始的鮮甜滋味，進入台灣後也廣受歡迎，過年期間更成為不少家庭團圓飯上的菜色之一。不過就有位老闆大過年就受氣，因為有客人嫌棄綜合生魚片「一盤150」很貴，而份量照片曝光，立刻讓不少網友替老闆抱不平。
編輯中心/綜合報導
一位市場老闆在臉書《爆廢公社》發文訴苦「大過年的這世上什麼人都有，過年期間至初六小弟排除萬難（弄到）生魚片，還是使用『現流』的！這位不知道從哪冒出來的家屬，點一份綜合150大嗆我生魚片150元很貴！」該客人更稱「150元可以買TORO(黑鮪魚大腹)吃到翻過去了!」。
隨後老闆貼出這份被退貨的鮭魚生魚片照公開份量，有些無奈「我摸著我的良心，覺得我的品質對的起我的價格！真的有點不爽，快拿著你的150去吃TORO，拜託別再來秀下限」。
而完整事發經過曝光後，隨即讓不少民眾替老闆抱不平「150？TORO吃到爽？那人是活在30年前的世界喔！」、「去連鎖壽司店，150也無法吃到飽」、「老闆真的辛苦了」、「很多人都吃米不知道米價，都拿那種幾百年前的價錢出來講」。
更有業界的內行人分析並相挺「在一個客觀的角度上…店家說到第一個重點『初六』這時間點是假期期間，而且各大魚市也是剛『開市』，再來店家強調『現流魚』而非冷凍魚，相對成本會比較高。鮭魚2片旗魚4片鮪魚3片，最右邊沒意外的話是海鱺2片，總共是11片售價150元，平均是一片13元左右，其實嚴格說起來是合理的」。（編輯：潘毅）