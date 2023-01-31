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小2生得新鞋「先寫6字」！真實原因令媽無奈　退伍兵全嗨

▲小2生得新鞋先寫6字，真實原因令媽無奈，退伍士兵卻全都嗨了。（圖／臉書社團《爆廢公社》）
▲小2生得新鞋先寫6字，真實原因令媽無奈，退伍士兵卻全都嗨了。（圖／臉書社團《爆廢公社》）

編輯中心/綜合報導

小時候拿到新東西總是特別珍惜，白天捧著到處走，晚上也要放在身邊才安心，唯恐它眨眼間消失不見。一名媽媽近日就購買新鞋給小二兒子，不料還沒上腳，兒子就拿著麥克筆在鞋面寫了「6字」，真實原因更是讓媽媽哭笑不得，卻意外引起退伍士兵的讚賞，直呼「天生就是個當兵的料！」。

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原PO於臉書社團《爆廢公社》發文，表示自己的「天才兒子」竟在新鞋上用麥克筆寫字，照片中能看到，兩隻鞋的鞋面處各被寫上名字中的其中一字，側面則被寫上班級，令媽媽極為傻眼，向兒子詢問這麼做的原因，兒子表情無辜的回覆「因為我怕鞋子被偷啊」。

▲原PO兒子在新鞋上寫自己的名字，還不忘在側面加上班級。（圖／臉書社團《爆廢公社》） 
▲原PO兒子在新鞋上寫自己的名字，還不忘在側面加上班級。（圖／臉書社團《爆廢公社》） 
貼文發出後引起廣大迴響，許多退伍士兵對這孩子的行為大為讚賞，「當兵時內褲都要寫了」、「在學校就有在軍中的概念，這小孩沒白教」、「我以前的單位連連長的都不見過…」、「天生就是個當兵的料」、「那不是以前當兵的白豹運動鞋才會做的事嗎XD」。

網友回覆「不用寫名字，只要有寫字，基本就不容易被偷了」、「可見學校治安不太好」、「務實」、「可以寫在鞋舌裡啊」、「他以後買機車，應該是會用噴漆噴滿圓點的那種人」、「我天才女兒也曾把涼鞋放冰箱，她以為涼鞋要放冰箱才會涼….」。（編輯：李惠婷）

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