桃園貨車「險撞飛阿嬤」瘋傳到日本！網友傻眼：駕照歸還
過去幾個月內，台灣不斷被外媒、國外社群形塑成「行人地獄」的形象，還被多個國家提醒「台灣交通」是旅遊必知的警示。然而近日，去年一段意外影片又造成日本網友熱烈討論，不少人直言「這種開車技術駕照應該直接歸還」又引起話題。
編輯中心/綜合報導
這段影片相信多數人都不陌生，就是去年11月時，桃園一名72歲阿嬤走在班馬路上，結果一輛左轉的貨車並未禮讓阿嬤，險些就撞上去，阿嬤下意識嚇到倒退好幾步，接著就踉蹌好幾步，跌坐在一旁的交通錐旁，該段影片當時還被傳到爆系社團當中，就掀起不少討論，如今又被日本YouTube頻道「TikTokまとめ登録者1万目標」分享，引起日本網友關注。
雖然該頻道標題內容寫著「逼真的表現讓內馬爾汗顏」，疑似在暗指阿嬤假摔、碰瓷，不過不少網友看完之後表示「這看起來一點都不假，老婆婆是真的嚇到」、「就怕司機不知道自己做了一些什麼好事」、「這樣是可以上路的嗎？駕照應該歸還吧.......」、「太誇張了，駕照應該歸還回去」、「老婆婆摔得好重，看反應就知道真的嚇到啊！」
而事實上，這段影片去年就在台灣YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」分享過，當時多數台灣網友也撻伐「影片一開始阿嬤就在過馬路了，幾乎要壓到斑馬線才煞車，司機是真的沒帶眼睛出門」、「笑死，當初還有人說阿嬤要碰瓷，仔細看一下好嗎」；事後警方介入調查，表示當時一名林姓司機駕駛貨車行經桃園和平路，準備左轉中正路、往三民路方向行駛，結果未禮讓行人，導致72歲羅姓阿嬤驚嚇跌倒，手腳扭傷，後來送醫並無大礙，林男駕駛確認酒測值為零，單純是未禮讓行人釀成的事故。（編輯：張嘉哲）