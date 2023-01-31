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「媽媽的嫁妝」用40年都沒壞！全場一看認了：耐用到誇張

▲有民眾拍下家中40年都沒壞的「媽媽的嫁妝」，畫面曝光意外掀起眾多網友的童年回憶。（圖／《爆廢公社公社二館》）
▲有民眾拍下家中40年都沒壞的「媽媽的嫁妝」，畫面曝光意外掀起眾多網友的童年回憶。（圖／《爆廢公社公社二館》）

編輯中心/綜合報導

隨著科技的進步，很多東西的替換速度也增快，例如3c產品只要過個3、5年，效能就逐漸不敷日常使用，但也有些物品成為例外，就有民眾拍下家中40年都沒壞的「媽媽的嫁妝」，畫面曝光意外掀起眾多網友的童年回憶。

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一名網友在臉書《爆廢公社公社二館》上分享，老家客廳擺著大理石桌椅組，至今已經使用40年，卻毫無損壞的跡象，讓他忍不住苦笑「有夠耐用的，到底要用多久才會壞呢！這是媽媽的嫁妝，用不壞，媽媽不給換啊」。

照片曝光隨即勾起不少人的回憶「小時候阿公阿嬤家的椅子耶！可能我壞了它還好好的」、「腳去踢到都會嚴重黑青」、「夏天坐超舒服耶」、「冬天坐下去，屁屁會有凍傷Fu」、「現在放個椅墊、買個大靠背放上去，一樣完美舒服」、「放個厚一點的坐墊上去就很好坐了，真的超耐用」。

▲這套大理石桌椅是原PO媽媽的嫁妝，使用40年仍舊沒有任何損壞跡象。（圖／《爆廢公社公社二館》）
▲這套大理石桌椅是原PO媽媽的嫁妝，使用40年仍舊沒有任何損壞跡象。（圖／《爆廢公社公社二館》）
也有一些網友認為「重點在以前的料真的好，裡面的釘子非常強，我家以前有，後來我爸喜歡沙發，把這套放在室外風吹雨打才壞掉」、「我家的也還在服役中⋯」、「以前的東西真的比較耐用」、「說真的，以前的傢俱是真材實料，現在的傢俱是消耗品，這椅子外公家也有一組，用超過40年了」、「現在用不壞的東西已經越來越少了，要好好珍惜」、「我家的也超過40年，已放棄更換」、「正常使用下應該是壞不了的XD」。（編輯：潘毅）
 

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