40歲沒專長該找什麼工作？眾秒推「1行業」：沒年齡上限
為了維持生活品質，多數人都追求一份好的工作，對此就有一名網友好奇，若是到了40歲還沒有培養專業能力，該找什麼工作才比較適合呢？貼文曝光後，許多網友都建議可以「考公職」，不但沒有年齡限制，還能靠著考試進門，是相當不錯的選擇。
編輯中心/綜合報導
該名網友在PTT貼文，他以「40歲以後沒專長能找什麼工作？」為題，表示很多工作都有年齡限制，例如檳榔西施、粗工等等，年輕時肯做就有不錯的收入，但40歲時若履歷的專業能力還是一片空白，卻不知道該找什麼工作才好，「自己開Uber？超商或加油站大夜？還有什麼正職工作可以選的嗎？卦？」
貼文曝光後，網友紛紛留言建議保全、物流、服務業等職業，「考怪手，保底有45～50K」、「考學士後中醫阿，我們診所才一個48歲考上，現在53當醫師」、「有駕照就倉儲、物流」、「各種服務業、助理、公職、作業員」、「保全」。
不過，多數人都認為公職是最佳選擇，「考公職，我一個遠房表叔45歲才去考，上土木」、「公務員」、「我第一次去考地政普考，結果那年上的是一個快到退休年齡的地政士，只因為他想要公職福利跟退休金而已」、「公職、國營」、「公職考上就你的，沒有年齡限制」。（編輯：賴禹妡）