元宵節HOLA三麗鷗燈籠199元入手 7-11消費免費送
今（2023）年元宵節將於2/5登場，傳統習俗要由小朋友提著燈籠上街，有象徵學生的前途光明遠大，叫做「開燈」的儀式。為了歡慶元宵節的到來，業者也紛紛推出限量燈籠，包括HOLA限定三麗鷗光影燈籠，凡消費就可以199加價購；還有7-11首次推出「OPEN將燈籠」，只要於2月3日上午7點11分起，至門市單筆消費滿200元就可免費獲得1個，若是還沒為小朋友準備好燈籠的家長們可千萬別錯過！
記者鍾怡婷/綜合報導
HOLA推出全台限定「三麗鷗蝴蝶結鏤空光影燈籠」，燈籠運用復古的紙雕概念設計，細緻刻劃春節的應景圖案，運用細緻的布面搭上三麗鷗Hello Kitty、美樂蒂、大耳狗喜拿等角色，可愛度大大提升，另外精心設計投影在地板上的蝴蝶結、翅膀等元素。三麗鷗燈籠活動期間為1月29日至2月5日，單日全台限定360個，全館不限金額消費，即可以199元加購三麗鷗燈籠一個，精緻又可愛的風格，不論大人或小孩都相當適合。
7-ELEVEN今年特地與統一超商好鄰居文教基金會合作，首次推出「好鄰居OPEN將造型燈籠」，本周五（2/3）上午7點11分起，到全台7-ELEVEN門市單筆消費滿200元，免費送1個OPEN將燈籠。素材可帶回家自行DIY，完成後有2種玩法，第一是「手持式」，使用手機手電筒當作光源更環保，取代燈泡降低一次性耗材使用；第二是「提環式」，民眾可自行安裝LED小燈，變身夜晚中最炫目的燈籠。