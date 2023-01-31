台灣工程師研發《冰友》爆紅！火速登頂15國社交App榜
全球知名的定位社交App被暱稱為冰棒的《Zenly》，確定將於2/3停止服務，由台灣軟體工程師開發的《冰友》火速接棒，不僅再台灣爆紅，短短3天內累積破50萬次下載，之前接受《NOWnews今日新聞》訪問時曾經提到，2023年《冰友》的目標是走出台灣，一開春就報喜，強勢狂掃海外15國市場，陸續攻佔下歐、亞等地區的下載冠軍，近日更是開放整合冰棒歷史數據等優勢，正式突破300萬次大關。
記者周淑萍/綜合報導
由MixerBox旗下的台灣研發團隊打造的全新社交定位App《冰友》（BFF），不僅去年底在台爆紅，火速衝上社交App冠軍，更在過去不到兩個月內繼續強勢狂掃海外15國市場，陸續攻佔歐、亞多國下載冠軍。更以運行穩定度最高，甚至加入整合「冰棒」歷史數據等功能，讓冰棒用戶無痛轉移，成為社交定位App唯一首選，持續推動累積下載量以驚人成長速度，正式突破300萬次大關！
最新數據顯示，《冰友》在過去不到兩個月內，已陸續在海外共計15個地區的App Store／Google Play商店，登上免費App總榜或社交類排行榜冠軍。其中包含歐洲的西班牙、瑞典、芬蘭，以及亞洲的泰國、越南、馬來西亞等重要市場。MixerBox亞太市場負責人劉家懿表示：「我們對穩定度的要求一直增加，並且努力整合用戶冰棒歷史數據，再加上國內外旅遊風氣復甦，冰友能滿足社交定位的使用情境，進一步刺激冰友的下載量。」
據觀察，因冰棒宣布結束服務後，近兩個月來社交定位App世界各國都掀起一波狂熱，持續佔據下載榜單，而在這波熱潮中，因冰友憑藉運行穩定度最高、開放匯入用戶冰棒歷史數據等優勢，強勢接棒冰棒退場的服務空窗。冰友團隊表示，團隊理解廣大用戶的期待，因此特別研究開放冰友可支援匯入過往同類App歷史使用數據。只要用戶將自行申請下載的數據按照流程進行提供，很快就能在冰友中重建過往的地圖足跡。此外，冰友近期也已陸續推出了「移動速度」（公測中）、「充電中提示」、「Google、Apple與衛星地圖選項」以及「多種主題視覺」等多項優化。