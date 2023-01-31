情人節5款「安太座」蛋糕！草莓玫瑰必吃　貓貓起司最萌

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亞尼克情人節推出夢幻新作，以北海道奶油乳酪搭配多層次奶油派塔及草莓，打造出漸層粉紅系的「迷彩歡樂派」，酸甜風味並以草莓巧克力酥菠蘿和充滿奶油香氣的派塔堆疊層次口感；而情人節限定版「北海道黑酷曲」，則以鬆軟空氣感的濃厚OREO風味蛋糕，融入北海道奶霜與特調卡士達，再淋上巧克力黑餅，讓人忍不住一口接一口。
還結合燒烤布丁與經典巴斯克生起司，推出「雙層巴斯克-燒布丁」；另有大受歡迎的「草莓布丁生乳捲」、「鮮採草莓生乳捲」「戀愛棉花糖」。2/10前至亞尼克夢想村FB、IG指定貼文按讚並留言告白，完成指定動作將有機會抽到「迷彩歡樂派」及「情人節限定黑酷曲」。
普諾麵包坊心型巧克力蛋糕超美
「普諾麵包坊・忠孝店」自2/1起祭出多款「安太座系列」蛋糕與甜品，首推外表以紅寶石巧克力塑造愛心形狀點綴的「白巧克力藍莓慕斯」，以厚實的巧克力海綿蛋糕為基底，搭配微酸自製藍莓慕斯，佐上解膩的藍莓凍，外表則是以提拉米蘇豐富整體口感層次。
還有顏質超高的「草莓甜心」，內餡以卡士達醬及綿密的布丁組合而成，搭配蓬鬆的香草蛋糕，最後抹上柔軟濕潤的草莓奶油，香甜清爽又不膩口。2月限定消費「草莓甜心」品項再享9折優惠。
Mister Donut情人節專屬夢幻「愛心甜甜圈」買6送3
Mister Donut今（31）日起，推出情人節專屬夢幻2款「愛心甜甜圈」，萌甜可愛的「草莓愛心」將豐富口感的嘎滋白草莓沾醬淋滿鬆軟的愛心圈體，內餡塞滿甜而不膩的酸甜草莓鮮奶油，並在外層沾滿半面的雙色莓果可可刮屑再以優格沾醬點綴，應景夢幻的雪花氛圍搭配酸酸甜甜的浪漫滋味，融化少女心。「可可愛心」同樣以愛心造型甜甜圈為基底，擠滿特調可可卡士達內餡，外表沾附滿滿醇厚內斂的日本進口香濃可可沾醬，還舖上半邊苦甜可可刮屑並以鹽焦糖沾醬畫上線條點綴，藏不住的濃情蜜意。
1/31(二)～2/5(日)推出限時5天，購買指定商品即可享「買6送3」的優惠活動。活動期間挑選9個甜甜圈／點心，需含1款指定商品，其中3個由Mister Donut招待，限39元甜甜圈，可補差價換購價高商品，軟Q的日式糰子也能享有優惠。
日本東京NEKO NEKO台灣限定「蕾雅草莓貓」
日本東京正宗「NEKO NEKO CHEESECAKE 貓貓起司蛋糕」，2023年快閃首發全台第一站進駐市政府捷運站，往二號出口／出票口正前方，於2/1～2/28快閃28天，舉辦NEKO草莓主題季，開賣台灣限定「蕾雅草莓貓」，底層為法國頂級起司製作大貓貓起司塔內餡夾入帶有莓果顆粒果醬，往上堆疊獨家配方蕾雅起司，最上層再由日本進口北海道鮮奶油及新鮮草莓裝飾，限量製作售完為止。
快閃期間還帶來「經典貓禮盒」、「mini貓禮盒」、「彩虹貓禮盒」3款小貓造型禮盒，由日本知名插畫家繪製獨家禮盒；另推出原味、巧克力兩種口味的「喵喵燒菓子禮盒」。開幕期間推出限量滿額贈，購買貓貓系列任選2盒禮盒即贈送NEKO零錢包、任選3盒贈送NEKO保冷袋，數量有限贈完為止。
BAC擬真紅玫瑰造型「玫你不可」蛋糕
BAC擬真玫瑰花造型蛋糕「玫你不可」，每一朵玫瑰花瓣都由職人純手工捏製打造，在經典巧克力蛋糕上，實現可以吃的玫瑰花創意。今年BAC更貼心準備了愛心造型氣球，即日起開放預購，全台BAC門市以及官網2/2～2/19限量開賣，可享限時優惠價再贈「愛心造型氣球」乙顆及精美時尚提袋。