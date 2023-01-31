好天氣剩明天！週四變天「降雨熱區」曝光 濕冷到元宵節
今明（1/30、2/1）兩天清晨受輻射冷卻影響，清晨天氣仍會寒冷，不過白天太陽升起後感受卻相當溫暖，中央氣象局指出，明日白天高溫與今日相比有攝氏3度左右的回升，各地大多為晴到多雲，民眾一定要好好把握，因為週四（2/2）東北季風增強，不僅北台灣氣溫稍降，桃園以北、東半部地區也將有局部短暫雨，週末受東北季風和華南雲雨區東移影響，雨區也略為擴大，提醒民眾近期需注意日夜較大的溫差，外出以保暖又容易穿脫調整的衣物為主。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局預報員陳伊秀表示，明日天氣型態與今日類似，「清晨夜晚寒冷，白天溫暖」，低溫分佈上，北部、中部攝氏11至13度，南部攝氏13至15度、東部攝氏13度；白天高溫北部攝氏23至25度、中部攝氏25至28度、南部可達攝氏26至30度、東部攝氏24度上下，西半部日夜溫差普遍較大。
降雨部分，陳伊秀說，明日白天還是較為晴朗，週四東北季風增強，清晨開始迎風面地區包括桃園以北、東半部地區就會有降雨發生，週五（2/3）白天情況稍緩，但入夜後一直到週六（2/4），華南雲雨區也開始東移，屆時中部以北、東半部都有局部短暫雨，其它地區雲量也會增多，週日才開始慢慢減緩，整體來看本週末較為濕涼。
未來氣溫變化上，陳伊秀提及，週四東北季風增強影響，北台灣白天高溫僅剩攝氏17至18度，不過東北季風對各地低溫影響不大，預期這波東北季風將持續影響到下週日元宵節（2/5），下週一（2/6）稍減弱後，下週二至下週四（2/7至2/9）又會增強；不過值得慶幸的是，近期尚未觀測到較強的冷空氣在未來出現，陳伊秀也補充，2月本就是冬天和春天交際的過渡期，不過時序上仍算是冬天，因此不排出月中到月底還有較強冷空氣出現的可能。