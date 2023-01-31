與18歲頂大妹交往！大叔因「1舉動」壓力大 網勸要珍惜
人最大的敵人是自己！一名年紀30初的大叔因緣際會認識一名18歲的頂大女學生，因女方未來就業方向與男生相當，於是兩人不知不覺走得越來越近，後續更成為交往關係。但女方條件優越、長相甜美，平時兩人約會也堅持要AA制，種種狀況使男方「心裡面覺得怪怪的」，甚至認為對方「只想玩玩」，文章發上網後引起熱議。
編輯中心/綜合報導
原PO於Dcard中發文，說明在朋友聚會中認識這位18歲女生，又因為兩人大學系所相同，女方為詢問產業未來出路，而與男方交換聯繫方式，結果越聊越投緣，不久就順理成章地交往了。因女方仍是學生，原PO總覺得約會期間的支出應該由自己來付，可女生總堅持要AA制，認為男生不是必須得幫女生付錢，「雖然知道這樣的女生超好又超稀有，但是讓一個18歲妹妹付錢我總覺的有點怪怪的」。
與原PO讀的野雞大學不同，女方就讀頂大，且長相甜美，多才多藝，家境狀況也算小康偏上，種種條件相加起來讓原PO頗感自卑，甚至會懷疑女友為何會選擇條件與自己差那麼多的大叔，甚至開始疑心對方是不是只想玩玩，「我也想好好珍惜這段感情，但真的好鬱卒啊」。
多數網友認為原PO想太多，應更加珍惜這位女生，「如果真的過意不去，那你可以換個角度說：這餐我請，等下飲料換妳請，或者是看電影我請，等下爆米花妳請」、「代表她很真心呀！！拜託不要辜負人家 就是因為想走得長久才不想欠你，如果要利用你就都讓你出錢就好了，再來就是她的家教也很好，懂得不依靠男人要靠自己，也懂得男人付錢不是應該的，還不好好把握珍惜！！」、「家裡有錢肯定是不需要別人請啊！ 就不會有被說話跟欠人的感覺」、「溫馨提醒，女生學生時期跟出社會後在思考未來上會慢慢有差異，如果畢業後沒結婚或是遠距離，很大機率會分手喔～（經驗談」。（編輯：李惠婷）