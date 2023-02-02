情人節接吻賺1萬元！百人挑戰新娘抱激吻 免費送下午茶
西洋情人節即將到來，遠雄廣場陪情侶大放閃，將在2/11情人節前夕舉辦「百人情侶接吻抱抱大賽」活動，即日起開放網路報名，只要年滿18歲，不限性別，兩人一組，憑2月不限消費金額之iFG遠雄廣場發票乙張即可參加，只要參賽就免費送甜蜜蜜下午茶，限額50組，獲勝的情侶將可搶下1萬元現金禮券。
記者蕭涵云/台北報導
遠雄廣場為迎接情人節推出一系列LOVE U兔MUCH限定活動，整個2月APP還獨家主打「幸福轉轉樂」，爽抽1,314點會員點數等大獎。並於2/11情人節前夕舉辦「百人情侶接吻抱抱大賽」活動，即日起開放網路報名，只要年滿18歲，不限性別，兩人一組，憑2月不限消費金額之iFG遠雄廣場發票乙張即可參加。
參賽者需雙方嘴對嘴親吻嘴對嘴，而且全程維持「新娘抱」姿勢，比賽途中每10分鐘需依主持人口令完成任務，若無法達成或雙腳落地則淘汰，堅持到最後的情侶，獲勝第一名即可獲得1萬元現金禮券。將限額50組，而且只要參賽就免費招待甜蜜蜜下午茶，包括今仔日飲品＋My幾圈甜甜圈。
遠雄廣場內也有多家異國餐廳推出情人節套餐，喊燒鐵板燒「白色情人節雙人套餐」，特價1,214元（原價1,418元）；斑鳩的窩「情人節限定雙人餐」，特價592元（原價680元）；布娜飛比利時啤酒餐廳「愛妳久久 情人節雙人套餐」特價1,288元（原價1,488元）等。還有多場Happy兔gether手作DIY課程，即日起開放報名，2/5首波登場「元宵彩繪兔燈籠」，還有展出上百件小朋友創作的網美景點「鴻兔大展 創意彩繪燈籠展」，拍照打卡就能參與臉書線上抽獎活動。
另外，LEGO樂高攜手wave flower浪花花藝，在台北信義區誠品1樓戶外，打造夢幻LEGO Botanical Cafe樂高「花」現愛快閃咖啡屋，以最新推出的「野花花束」與「乾燥花擺設」兩款新品，設計出必拍浪漫花牆、幸福盪鞦韆，及最潮的試管花瓶牆，還有韓系咖啡廳才看得到的超Chill戶外座席，連桌上的咖啡和蛋糕等甜點也都是樂高拼砌而成，總共6大亮點一次拍好拍滿。