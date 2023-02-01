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只想出國不想在台旅遊！鄉民指出關鍵3魔王：住宿也嚇人

▲台人連假只想出國，鄉民指出導致不想在台旅遊的關鍵3魔王。（示意圖／Pexels）
▲台人連假只想出國，鄉民指出導致不想在台旅遊的關鍵3魔王。（示意圖／Pexels）

編輯中心/綜合報導

今年春節長達10天，許多家庭都趁這難得的連假出外遊玩，就有位民眾原本預定要找朋友一起在台灣旅遊，可眾人對此興致缺缺，於是他好奇寶島的旅遊業究竟發生什麼問題，貼文發出後引起眾人討論，而撇除住宿價格高昂外，景點特色、交通、衛生等問題都被提了出來。

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原PO於PTT發文，表示春節期間想找人一起在台灣逛逛，結果每個人都沒有什麼興趣，這讓他開始思考其中緣由。他首先列出台灣觀光的優點，有山有海、風景宜人；美食種類多；購物便利，到處都有便利超商及量販店；治安優良；且對台人來說，語言通又不用辦護照，非常方便。相較之下，台人出國旅遊可能遇到語言不通、飲食不習慣、購物不方便等狀況，可每年仍有一堆人出去，「究竟台灣旅遊業出了什麼問題呢？有卦嗎？」。

▲南韓航空局應軍方要求，下令仁川、金浦機場所有飛機暫停起飛1小時。（示意圖／取自Pixabay）
▲原PO認為多數台人喜愛出國，對國內旅遊意興闌珊，想探討根本原因為何。（示意圖／Pixabay）
該文引起鄉民共鳴，紛紛指出台灣旅遊景點的問題，包含景點特色低、交通狀況及衛生問題，「就玩的東西大同小異啊」、「不然就是了無新意　一堆山寨XX村」、「景點無聊，房間又貴，又會塞車」、「XX觀光工廠，花樣又不多」、「交通亂，容易出車禍；公廁少又髒」、「沒特色啊 從南到北都差不多」、「住宿超貴，景點＆食物同質性高」、「交通、住宿費、環境整潔，三大問題永遠擺爛」。

其中常常被拿出來講的住宿問題也再次被提及，「住宿非常貴，品質沒有跟上價格」、「住宿一個晚上8000，真的智障才會住」、「住宿是最大毒瘤，賺得太噁心」、「住宿費用貴到不合理，沒有相對應的品質」。

不過有人認為台灣旅遊業還是很興盛，看年節車潮便知，「看看人潮好嗎？有問題的是你自己吧」、「在這邊整天洗台灣爛，結果春節景點到處擠爆」。（編輯：李惠婷）

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