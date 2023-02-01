羅小白不現身信義區了？她曝背後辛酸：很多沒公德心的人

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她也指出要成為街頭藝人很簡單，只要上文化局網站登記，再繳交200元即可拿到證照，成為街頭藝人的門檻就此降低。她分享自己的觀察，「這幾天有人跟我說有很多人都是登記好玩的，根本沒有要表演！我原本不相信，因為不想相信有人會這麼沒公德心！結果發現真的很多人都是登記抽籤抽好玩的，抽到了也根本沒做演出」，譴責這樣的行為浪費了當時那麼多人開會和期待改成登記制的初心和用心。
羅小白接著上傳兩張截圖，一張是過年期間信義區某一處的抽籤結果，另一張街頭藝人的照片及姓名。「過年是街頭藝人賺錢最好的時機，卻在這時候出現了很多只是抽好玩的人….」，對比兩張圖，她察覺到這4位登記人的照片背景似乎都在同個地方拍攝，「也剛剛好他們登記的都是『吉他彈唱』，這一切也太巧合了吧…讓人不經懷疑就是故意的」。
上傳了兩張查找到的截圖，其中一張是信義區某場地於過年期間的抽籤結果，「過年是街頭藝人賺錢最好的時機，卻在這時候出現了很多只是抽好玩的人…」在另一張圖中，對比抽籤結果可以看到，有幾位「街頭藝人」的背景似乎都是同一個地方，「也剛剛好他們登記的都是『吉他彈唱』，這一切也太巧合了吧…讓人不禁懷疑就是故意的。」
羅小白表示原本並不想對此發表想法，可是有許多真的以街頭維生的表演者被剝奪場地，「街頭是屬於大家的，也是大家最可以嘗試表現自己才藝才華的地方，所以怎麼能這樣扼殺這些人的夢想呢？」，最後她喊話台北市文化局 ，「雖然發生這些事，我還是會期待能看到未來的街頭新星們展露頭角，一起為台灣最美的風景『街頭藝術』拼出一片天！」。（編輯：李惠婷）