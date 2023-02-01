好天氣掰了！今晚變天「這2區」先有雨 補班日雨區擴大
受到輻射冷卻影響，今（1）日清晨在苗栗頭屋出現攝氏5.7度的平地最低溫，但白天太陽升起後氣溫逐漸回升，天氣風險公司分析師李至晟指出，環境轉東南風後將帶來較暖的空氣，加上還有陽光，有些人已經覺得悶熱了，這樣的天氣會在今晚東北季風增強後出現變化，迎風面基隆北海岸、東半部地區首當其衝，轉為陰有雨的天氣，這波東北季風會一直影響到週末，且預計在週六補班日（2/4）時有華南雲雨帶通過，除了迎風面以外，中北部各地也都有持續性的降雨發生。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局表示，今日天氣與昨日類似，但白天高溫有望回升攝氏3度左右，低溫分佈上，北部、中部攝氏11至13度，南部攝氏13至15度、東部攝氏13度；白天高溫北部攝氏23至25度、中部攝氏25至28度、南部可達攝氏26至30度、東部攝氏24度上下，西半部日夜溫差普遍較大。
李至晟表示，今晚東北季風增強，基隆北海岸、東半部迎風面地區將轉為陰有雨的天氣，不過這波東北季風後方的冷空氣不強，北部也因會風速增強加上雲量變多，使得輻射冷卻的條件轉差，明（2）日清晨的低溫反而回能升到攝氏14至16度，白天高溫則下降到攝氏17至19度，日夜溫差也相對變小。
東北季風將持續影響到週末，尤其週六還有華南雲雨帶通過，屆時中北部各地也都有持續性的降雨發生，南部山區也可能因為地形攔截水氣有微弱雨勢，不過週日元宵節（2/5）白天降雨就會減少，晚間西半部恢復多雲，同時東北季風也減弱，各地氣溫再度回升。下一波東北季風將在下週二（2/7）增強，這樣天氣系統快速交替變化，有開始進入春天的感覺，也讓後面的預報變動度增高，請民眾多留意最新天氣資訊。