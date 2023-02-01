問「台灣年輕人買房嗎」是調侃！李顯龍曝原因 網全認同
許多人工作打拼就是為了買下一間房，可當代台灣年輕人多數卻將此視為一個「不可能的任務」。一名網友便發出新加坡總理李顯龍8年前的一段演講，他談及亞洲四小龍的星、台、港不同之處，直言台灣經濟失去了明確的發展方向，而年輕人被問及何時買房，只會認為自己遭到調侃，種種分析讓鄉民頻頻點頭。
編輯中心/綜合報導
原PO於PTT轉發李顯龍談論台灣經濟問題的影片，李表示台灣過去十幾年來經濟確實有些問題，經濟發展緩慢，雖年輕人要找工作及大學畢業沒有問題，可是大學生們都從事著不滿意的工作，例如當司機或做小生意，甚至有些人背井離鄉到新加坡拿工作證，李顯龍分析原因是「他們的經濟在過去10多年來失去了明確的發展方向，所以他們年輕人是蠻有理由擔心的」。
接著李顯龍舉例，若詢問台灣年輕人什麼時候要買房子，雖是個正經問題，可對方可能會以為在逗他笑，或是在戲弄他，「因為他們沒辦法想到自己還可以買到屋子，除非是大富豪」。原PO看完表示「哇！台灣人完全被嗆！該怎麼反駁？認同的+1」。
該文迅速引起眾人關注，鄉民一致認為「完全不必反駁」，「要怎麼反駁才比較難吧....」、「是事實啊」、「新加坡只是車貴，但你也用不到車，200萬就能解決買房大事」、「新加坡200萬台幣可買房，3房大概400萬台幣」、「實話，一直不懂，就政府建房，一間賣人民200萬就能有效壓房價，台灣為何不學」、「等到連蛋白都買不起，就把蛋白定義成蛋黃這話術好用的」。（編輯：李惠婷）