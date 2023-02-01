周六補班88元小確幸！漢堡王爽吃牛肉堡 頂呱呱嗑2炸雞
周六補班不憂鬱！88元小確幸助攻吃超飽，漢堡王2/4、2/18兩天補班日，於門市外帶或官網外送消費滿249元，即可以88元加購「花生安格斯牛肉堡」乙顆；頂呱呱「KWA KWA CLUB」會員現領開工優惠券，2/3～2/4至全台頂呱呱門市任一消費，即可憑券加購「2塊原味炸雞(胸尖部位)」也只要88元。
記者蕭涵云/綜合報導
繼麥當勞大放送2023「玉兔迎春優惠券」爽吃42天「買1送1」，大薯、雞塊加1元多1件後。周六補班優惠小確幸也來報到！漢堡王2/4、2/18兩天補班日，於門市外帶或官網外送（官網預訂後再外帶取餐也可以），只要消費滿249元，即可以88元加購「花生安格斯牛肉堡」乙顆。相當於用6折低價吃「堡」飽。
頂呱呱現正推出「KWA KWA CLUB」會員現領開工優惠券活動，（加入新用戶還能領取免費雞腿乙支）。即日起至全台頂呱呱門市任一消費，即可憑券加購「指定品項」也只要88元，2/1～2/2 可享地瓜薯條 x 2，補班日2/3～2/4 正好是「2塊原味炸雞(胸尖部位)」優惠，最後2/5～2/6 則有阿勇雞塊(5入) x 2。每券限購買2組，各品項限該活動期間使用，逾期不予兌換。