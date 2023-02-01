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周六補班88元小確幸！漢堡王爽吃牛肉堡　頂呱呱嗑2炸雞

▲周六補班不憂鬱！88元小確幸助攻吃超飽，漢堡王2/4於門市外帶或官網外送消費滿249元，即可以88元加購「花生安格斯牛肉堡」乙顆；頂呱呱「KWA KWA CLUB」會員現領開工優惠券，2/3～2/4任一消費即可憑券加購「2塊原味炸雞(胸尖部位)」也88元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲周六補班不憂鬱！88元小確幸助攻吃超飽，漢堡王2/4於門市外帶或官網外送消費滿249元，即可以88元加購「花生安格斯牛肉堡」乙顆；頂呱呱「KWA KWA CLUB」會員現領開工優惠券，2/3～2/4任一消費即可憑券加購「2塊原味炸雞(胸尖部位)」也88元。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

周六補班不憂鬱！88元小確幸助攻吃超飽，漢堡王2/4、2/18兩天補班日，於門市外帶或官網外送消費滿249元，即可以88元加購「花生安格斯牛肉堡」乙顆；頂呱呱「KWA KWA CLUB」會員現領開工優惠券，2/3～2/4至全台頂呱呱門市任一消費，即可憑券加購「2塊原味炸雞(胸尖部位)」也只要88元。

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繼麥當勞大放送2023「玉兔迎春優惠券」爽吃42天「買1送1」，大薯、雞塊加1元多1件後。周六補班優惠小確幸也來報到！漢堡王2/4、2/18兩天補班日，於門市外帶或官網外送（官網預訂後再外帶取餐也可以），只要消費滿249元，即可以88元加購「花生安格斯牛肉堡」乙顆。相當於用6折低價吃「堡」飽。

頂呱呱現正推出「KWA KWA CLUB」會員現領開工優惠券活動，（加入新用戶還能領取免費雞腿乙支）。即日起至全台頂呱呱門市任一消費，即可憑券加購「指定品項」也只要88元，2/1～2/2 可享地瓜薯條 x 2，補班日2/3～2/4 正好是「2塊原味炸雞(胸尖部位)」優惠，最後2/5～2/6 則有阿勇雞塊(5入) x 2。每券限購買2組，各品項限該活動期間使用，逾期不予兌換。

▲2/4補班日，於漢堡王消費滿249元，即可以88元加購「花生安格斯牛肉堡」乙顆。（圖／漢堡王提供）
▲2/4補班日，於漢堡王消費滿249元，即可以88元加購「花生安格斯牛肉堡」乙顆。（圖／漢堡王提供）
▲頂呱呱開工連8天，憑券享指定商品88元優惠。（圖／翻攝自頂呱呱FB)
▲頂呱呱開工連8天，憑券享指定商品88元優惠。（圖／翻攝自頂呱呱FB)

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