台北動漫節破45萬人創新高！盤點2023漫迷必衝「3活動」
▲台北國際動漫節圓滿落幕，創下歷年最高參觀人數45萬5千人次。（圖／記者鍾怡婷攝）
記者鍾怡婷/綜合報導
2023-02-01 16:16:26
為期五天的「第11屆漫畫博覽會」於昨（31）日圓滿閉幕，展期五天以45萬5千人次，創下歷屆最多參觀人潮紀錄，業者推測疫情漸緩、國門開放為人潮暴增的主因。而漫協也公布後續三場不容錯過的活動資訊，包括台北漫畫博覽會、台中國際動漫節、高雄國際動漫節。除了動漫圈盛事外，搶先接棒的為
2023台北國際電玩展（Taipei Game Show，TGS）將於明（2）日至2/5登場，帶來眾多不容錯過的會場限定優惠！
睽違3年擺脫疫情的限制，台北國際動漫節吸引大批漫迷到場，活動邀請來自日本的聲優、偶像團體、作家共襄盛舉，也吸引國外旅客專程來台開逛，除了首日參觀人潮近十萬外，五天一共累積45萬5千人，創下歷年最高參觀人數。各大出版社會場限量商品，更是開賣第一天就被瘋狂搶購，到了展期倒數兩天幾乎全部完售，相比起往年各廠商業績約成長2至3成。 ▲動漫節推出的會場限定商品，早早就已經完售一空，相比起往年各廠商業績約成長2至3成。（圖／記者鍾怡婷攝） 主辦方漫協也公布，2023年度全台各地共有3場不容錯過的漫迷盛會，包括將於暑假登場的第22屆漫畫博覽會，時間訂於7／27（四）至 7／31（一）在台北世貿一館登場；第2屆台中國際動漫節 4／01（六） 至4／04（二） 台中國際展覽館開展；第4屆高雄國際動漫節 10／6（五）至10／09（一）高雄巨蛋體育館展出。 ▲台北國際動漫展圓滿落幕，漫協同步公開2023年另外3場不容錯過的動漫圈盛事。（圖／漫協提供）
除了動漫圈的盛事外，2023台北國際電玩展（Taipei Game Show，TGS）將搶先於明（2）日至2／5，每天上午9點至傍晚5點於南港展覽館登場，此次匯集來自25國共275家廠商、1150格攤位開展，除了今年迎接10週年的《神魔之塔》外，包括任天堂、光榮特庫摩也宣布將首次正式參展，現場還能試玩即將推出的新作，台灣鎧俠更是邀請世界級的電競選手以及實況主「亞洲統神」張嘉航到場參與活動，讓疫情後重啟的TGS場面更加盛大。
▲2023台北國際電玩展於明日（2/2）登場，眾多會場限定優惠不容錯過。（圖／記者張志浩攝）