飛機遇亂流「高空大晃動」！乘客狂尖叫 他拿手機錄遺言
在現代想長途或跨國旅行時，人們主要仰賴飛機進行移動，而在高空中最害怕的就是遇到亂流。日前中國航空CA8524航班，就有乘客記錄下在高空遇到亂流的情況，所有乘客尖叫聲四起。不過最終這架航班平安落地，無人員傷亡。
編輯中心/綜合報導
綜合外媒報導，1月25日下午1點左右，中國航空CA8524航班要從陝西西安飛往浙江溫州，不料飛上高空後，遭遇一陣亂流，飛機發生劇烈的顛簸，甚至一度出現急速下降的情形，機艙內的乘客開始放聲尖叫，空服員也開始安撫乘客們，而一位乘客則拿出手機記錄下這狀況。
所幸不久後飛機脫離亂流，機艙內恢復平穩，才結束這場驚魂記。癌拍下這段影片的乘客事後回憶，自己拿起手機拍攝的原因除了想記錄當時情形之外，另一個念頭是想要錄製好給家人的話，如果真不幸發生意外，至少家人還有機會能聽到自己的遺言。
事後中國國際航空公司也發出公告，聲明2023年1月25日國航CA8524航班（西安-溫州）飛行中出現顛簸的情況，，在網路上受到關註。經調查，該航班在飛行過程中受氣流影響出現短時顛簸，機組和乘務組迅速按程式妥善處置，得到旅客積極配合，航班正常降落溫州龍灣機場，無人員受傷。（編輯：潘毅）