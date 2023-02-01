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旅館退房前他「嗨折豆腐被」！眾無情吐槽　房務員回應了

▲今（1）日就有男網友分享，自己飯店退房時，軍魂上身「嗨折豆腐被」，畫面隨即引起話題。（圖／《爆笑公社2》）
▲今（1）日就有男網友分享，自己飯店退房時，軍魂上身「嗨折豆腐被」，畫面隨即引起話題。（圖／《爆笑公社2》）

編輯中心/綜合報導

今年春節連假長達10天，不少民眾都有出門遊玩，很多地方的民宿、飯店都一房難求，最辛苦的就是負責打理現場的房務員。今（1）日就有男網友分享，自己退房時軍魂上身「嗨折豆腐被」，畫面曝光意外引爆討論，也出現不少房務員回應看法。

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一位男網友在臉書《爆笑公社2》上發文提到，自己住玩飯店退房時，都會習慣先整理好再退房，「尤其看到白色棉被，不管大小都情不自禁摺好，毛巾也不放過，2014退伍到現在的後遺症」。

▲原PO退房時連毛巾都不放過。（圖／《爆笑公社2》）
▲原PO退房時連毛巾都不放過。（圖／《爆笑公社2》）
而房間內的「豆腐被」照片曝光後，卻引出不少網友無情吐槽「棉被折那樣，保證週週都洞八」、「基本上不能整理，可能會被不知情房務員誤會成有被整理過，下一個客人會傻眼（有被民宿老闆說過)」、「應該說，你弄的整齊是自己開心，房務阿姨應該是不領情」、「以前也覺得至少要整理一下才有禮貌，最近才了解 幫他們把垃圾放一起、另浴巾堆一起，方便他們做事情才最好」、「之前也聽說房務這樣的確會比較難整理，被子折成這樣房務人員還是要把他拉開來更換被套床單之類的」。

原PO後續也補充回應「有人說這樣房務人員更難整理...但我是垃圾先打包好放一邊、用過的物品跟沒用過的有分開，也寫紙條跟放小費在紙條下面」，並認為「雖然都要送洗整理，但打開房間第一眼很重要」。

▲原PO希望客人放在房間的垃圾袋，不要打死結綁起來，因為還需要做垃圾分類。（示意圖／翻攝Pexels）
▲多數房務員則表示，顧客能將垃圾集中就已經很感謝了。（示意圖／翻攝Pexels）
另有不少曾從事飯店房務員的網友也提出各自的看法「我是房務的，我會說你這是好習慣，但不要用在旅館….因為還是要全拆了」、「感謝你的用心，讓我們開心」、「我做過房務，這樣不會困擾，我做過最困擾的房間啊是，一堆飲料約30-40瓶通通打開喝幾口沒有喝光，還有滿地的垃圾，很難想像是兩個年輕女孩子住的房間」、「我媽是房務阿姨…曾幫忙她幾天後的感想是，她們寧願你床單被套枕頭套乾脆拆一拆放旁邊，她們比較好整理。看起來乾淨整潔是很優秀啦⋯但真的不見得對她們來說比較好」、「身為一個旅宿業者，與其要摺成這樣，幫我們床包被套枕頭套拆一拆跟浴巾集中包在一起，我會更謝謝你」。（編輯：潘毅）

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