旅館退房前他「嗨折豆腐被」！眾無情吐槽　房務員回應了

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而房間內的「豆腐被」照片曝光後，卻引出不少網友無情吐槽「棉被折那樣，保證週週都洞八」、「基本上不能整理，可能會被不知情房務員誤會成有被整理過，下一個客人會傻眼（有被民宿老闆說過)」、「應該說，你弄的整齊是自己開心，房務阿姨應該是不領情」、「以前也覺得至少要整理一下才有禮貌，最近才了解 幫他們把垃圾放一起、另浴巾堆一起，方便他們做事情才最好」、「之前也聽說房務這樣的確會比較難整理，被子折成這樣房務人員還是要把他拉開來更換被套床單之類的」。
原PO後續也補充回應「有人說這樣房務人員更難整理...但我是垃圾先打包好放一邊、用過的物品跟沒用過的有分開，也寫紙條跟放小費在紙條下面」，並認為「雖然都要送洗整理，但打開房間第一眼很重要」。
另有不少曾從事飯店房務員的網友也提出各自的看法「我是房務的，我會說你這是好習慣，但不要用在旅館….因為還是要全拆了」、「感謝你的用心，讓我們開心」、「我做過房務，這樣不會困擾，我做過最困擾的房間啊是，一堆飲料約30-40瓶通通打開喝幾口沒有喝光，還有滿地的垃圾，很難想像是兩個年輕女孩子住的房間」、「我媽是房務阿姨…曾幫忙她幾天後的感想是，她們寧願你床單被套枕頭套乾脆拆一拆放旁邊，她們比較好整理。看起來乾淨整潔是很優秀啦⋯但真的不見得對她們來說比較好」、「身為一個旅宿業者，與其要摺成這樣，幫我們床包被套枕頭套拆一拆跟浴巾集中包在一起，我會更謝謝你」。（編輯：潘毅）