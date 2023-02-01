出門記得帶雨傘！明起轉雨濕涼3天 週六補班日天氣最糟
近期難得的出太陽好天氣要變調了！中央氣象局指出，明（2）日清晨東北季風增強，北台灣白天高溫將跌破攝氏20度，且更要留意的是，迎風面的桃園以北和東半部地區將開始有局部雨勢出現，尤其基隆北海岸和北部山區降雨較持續，週六補班日（2/4）受東北季風及華南雲雨區東移的雙重影響，雨區將擴大到中部以北和東半部地區，整體感受較濕涼，提醒民眾未來幾天外出可以隨身攜帶雨具以備不時之需，中南部地區則要留意日夜較大的溫差，下週日元宵節（2/5）東北季風就會減弱，短期天氣變化非常快速。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局預報員陳伊秀表示，東北季風目前正慢慢增強，今晚開始北部地區雲量就會增多，等到明（2）日清晨3至4點開始，迎風面桃園以北地區、東半部整天都會有局部短暫的雨勢，基隆北海岸和山區降雨較持續，週五（2/3）雨勢稍稍趨緩，但週六補班雨區擴大，台中以北地區都將有局部短暫雨，強度也會比明日更高，其它地區雲量則明顯增多，可以說是近期天氣狀況最不好、最濕涼的一天。
不過這樣的降雨不會持續太久，東北季風元宵節當天就會減弱，一直到下週二（2/7），北部及東半部地區有雖然還有一些地區有局部短暫雨，但其它地區大多是多雲到晴，陳伊秀說，近期天氣變化快速，下週一至下週三（2/6至2/8）的實際天氣狀況還有待後續觀察。
明日氣溫分佈上，受東北季風影響，北部白天高溫無法拉升，僅攝氏18至20度，中部攝氏25度、南部攝氏30度、花東地區攝氏24度；低溫上，明日「輻射冷卻」條件不佳，極端低溫不會出現，北部約落在攝氏14至15度、中部14度、南部16度、花東地區17度，提醒中南部民眾一定要注意日夜較大的溫差。