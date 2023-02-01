瓦解詐團！法務部再提2法修正 人頭戶、拐人出國都入罪
國內詐欺事件氾濫，詐騙手法不斷翻新，詐團甚至將國人誘騙至柬埔寨從事電信詐欺，若不從還會囚禁凌虐被害人。法務部今（1）日表示，已提出《組織犯罪防制條例》部分條文修正草案，增訂「境外招募犯罪組織罪」，另加入「選舉排黑條款」，同時也已著手研議《洗錢防制法》修正草案，擬增訂「人頭帳戶」罪，追究提供人頭帳戶者刑責。
記者潘千詩／台北報導
法務部檢察司長黃謀信表示，新興組織犯罪模式結合科技犯罪、洗錢犯罪，或其犯罪活動跨越國界等，且動輒被害人數眾多、不法利益甚鉅，因此提出《組織犯罪防制條例》部分條文修正草案，去年12月15日經行政院院會審查通過，已送立法院審議。
其中，詐團若招攬國人至國外從事電信詐欺、性剝削、勞力剝削、摘除器官等惡行，增訂處罰規定，最重可處7年。
同時刪除強制工作規定、增訂招募他人加入犯罪組織罪，將處罰擴及招募的行為、具公務員身分加重處罰、擴大沒收範圍、修正偵查及歷審中均自白得減刑之規定、《組織犯罪防制條例》判決有罪確定者，即不得登記為公職人員候選人。
另外，司法實務上，法院常以人頭帳戶無犯罪故意而判處無罪的漏洞，致人頭帳戶氾濫，法務部自2021年開始研議《洗錢防制法》修正草案，並已多次召開修法研商會議。
目前修正重點包含：犯罪所得達1億以上新台幣者加重處罰、增訂虛擬資產或第三方支付為洗錢犯罪的處罰、增訂人頭帳戶罪、針對「收簿集團」及「收簿手」增訂刑事處罰。
法務部表示，洗防法因變動幅度大，仍待各界意見整合及凝聚共識，將密集研商，並審慎評估。