情人節浪漫開喝！寒舍艾麗調酒暢飲 身分證中3碼有驚喜
搶攻情人節商機，各大飯店推出情人限定優惠，除了浪漫套餐外，情人節當然也不能缺少酒精相伴，寒舍艾麗酒店內The Terrace大廳酒吧於2月1日至3月31日期間推出情人節調酒2小時無限暢飲活動，雙人打卡價只要1,599元，並且身份證號碼同時擁有2、1、4三個號碼的民眾，2月份至餐廳或酒吧不限金額消費，即贈啤酒兩杯。此外，台北福華飯店七賢吧，也推出兩款情人戀戀特調雞尾酒及調酒組合，讓你在情人節享受氣氛、美景、美酒一應俱全的浪漫夜晚。
記者鍾怡婷/綜合報導
今年情人節還沒想好去哪過？寒舍艾麗酒店浪漫打造「艾戀心心」西洋情人節餐飲活動，其中The Terrace 大廳酒吧優雅呈獻四款情人節特製調酒，於2月1日至3月31日期間有2小時無限暢飲活動，雙人打卡價為1,599元+10%，可以享受四款情人節特製調酒、氣泡酒、葡萄酒及啤酒。
情人節限定特調包括「甜心桑格利亞」，以紅酒與蘭姆酒為基底，舌尖輕透出柳橙、蔓越莓與蘋果等淡雅果香；濃郁的焦糖巧克力牛奶香氣的「濃情巧克力」；漂浮著美麗啤酒泡泡的「熱帶情人夢」，啤酒麥香、薰衣草香及莓果香氣交織出精彩風味；滋滋氣泡往上流竄的「花漾少女」，檸檬酸韻中感受接骨木花香的獨特氣息，快帶著愛人一起在迷人的101城市夜景中共度微醺情人夜。
此外，台北福華大飯店也推出2月14日情人節當日彩虹座限定優惠，凡當日在彩虹座用餐，同步拍攝情侶接吻照片並打卡上傳官方FB或IG，即免費招待一瓶小玫瑰莫斯卡多氣泡酒(200ml)。用完餐若想與情人來個微醺浪漫夜，福華飯店七賢吧也推出兩款情人節特調「含羞待放」、「橘色愛戀」，還有雙人調酒套組888元，情人夜正是與愛人舉杯暢飲的好時機，最後可別忘了放閃甜蜜合影！